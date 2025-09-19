Dansktalande Kundserviceagent - på distans, heltid
Jollyroom AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2025-09-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jollyroom AB i Göteborg
, Mölndal
, Stockholm
, Umeå
eller i hela Sverige
___________________________________________________________________________________________
Häng med på resan med Jollyroom - e-handeln som startade år 2010 och nu dominerar Nordens marknad som den största onlinebutiken för barn- och babyprodukter. Vi strävar efter att erbjuda inte bara produkter, utan en total livsstilsupplevelse, för föräldrar i Europa.
Med över 2 miljoner nöjda kunder och ett sortiment som omfattar produkter för gravida, nyfödda och barn till 12 år, är vi inte bara en butik, vi är en destination för barnfamiljen. Vi brinner för att göra familjelivet enklare, roligare och mer inspirerande genom att erbjuda de bästa varumärkena och de senaste produkterna. Men vi nöjer oss inte där - vi är på en ständig resa mot att bli bäst i Europa. Vår nya bas, Campus Jollyroom strax utanför Göteborg, är en plats där innovation möter passion. Här huserar vårt stora, moderna kontor, toppmoderna lager på 55 000 kvm och ett showroom som tar kundupplevelsen till en ny nivå. Vi tror på att investera i våra 400 medarbetare, därför har vi även ett välutrustat stort personalgym på plats för att se till att vårt team är i toppform för att möta våra högt uppsatta mål.
Men det slutar inte där. Med fysiska butiker i Stockholm och Oslo expanderar vi vårt grepp över den europeiska marknaden. Vi är inte bara med i spelet - vi är här för att vinna. Och du kan vara en del av det här vinnande laget.
Vi letar ständigt efter talanger som delar vår passion och vår drivkraft att göra skillnad. Så om du är redo att vara en del av något stort, om du är hungrig efter utmaningar och redo att ta nästa steg i din karriär, då är Jollyroom platsen för dig.
Taler du flydende dansk? Fantastiskt, læs videre med det samme!
Som Customer Service Agent har du följande arbetsuppgifter:
• Hjälpa våra kunder via telefon, email och sociala medier
• Retur- och reklamationshantering
• Vara en del av ett engagerat team där vi har kul på jobbet!
Vi söker dig som:
• Är en servicehjälte och trivs med kundkontakt
• Har erfarenhet från kundservice eller servicebranschen (McDonalds, butik, tidningsleverans - du vet vad som krävs!)
• Är datorvan och snabb på att lära dig nya system
• Drivs av tydliga målsättningar och gillar att nå dem
• Är strukturerad och kommunikativ
• Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta på distans och nå uppsatta mål
• Pratar och skriver flytande svenska och danska
• Engelska i tal och skrift är ett krav
Om du dessutom har erfarenhet av SAP, konsumentköplagen eller GDPR, blir vi extra glada!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning initialt. Arbetet kan förläggas både vardagar och helgdagar utifrån organisationens behov.
Fördelar med att jobba hos oss:
• Gratis tillgång till nytt gym i Göteborg
• Kollektivavtal för alla anställda
• Fantastiska utvecklingsmöjligheter
• Stora möjligheter att påverka och ta egna initiativ
• Friskvårdsbidrag
• Personalrabatter
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Placering: Distans
Urval: Sker löpande
Blev du ännu mer nyfiken på Jollyroom? Glöm inte att följa oss på LinkedIn och Instagram!
På Jollyroom tror vi på att utveckla och behålla våra egna talanger. Förra året internrekryterade vi 51% av alla tjänster som tillsattes inom företaget. Hos oss får du en chans att växa och utvecklas tillsammans med oss.
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskontroll.
Vi tar inte emot ansökningar vi mail, så skicka gärna in din ansökan via vår karriärsida.
Vi undanber oss för närvarande samtal från rekryterings- och annonsleverantör. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jollyroom AB
(org.nr 556815-7159) Arbetsplats
Jollyroom Jobbnummer
9518410