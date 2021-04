Dansktalande Customer Service Specialist till Goodyear - The Workers Of First Impression AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

The Workers Of First Impression AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-21Har du erfarenhet inom kundtjänst men vill ta dig an en mer utmanande roll som sätter krav på analys och strategi? Är du duktig på Excel? Då kan detta vara en perfekt utmaning för dig!Kundtjänstavdelningen arbetar med service och support till kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltikum. Som kundservicemedarbetare ingår du i ett team som i första hand arbetar mot återförsäljare. Dina arbetsuppgifter är att via telefon informera, vägleda och sälja in Goodyears produkter utifrån kundernas önskemål och behov. Arbetet är dynamiskt då du kommer att hantera flera parallella arbetsuppgifter, allt ifrån att ge service på telefon till att ta hand om orderläggning, reklamationer, logistik, planering och annan problemlösning.Tjänsten kommer att inledas med en gedigen introduktion för att ge dig alla förutsättningar att ge det bästa kundbemötandet och överträffa kundernas förväntningar.Vem är duTidigare erfarenhet inom service samt god vana att hantera telefon- och kundkontakter.Goda kunskaper i ExcelAnalytisk och struktureradErfarenhet att arbeta i SAP är meriterandeSom person är du energisk, flexibel, självständig och stresstålig samt förstår vikten av ypperlig kundservice.Att du talar och skriver på danska samt engelska obehindrat är ett krav.Kan du tala ytterligare något nordiskt språk så är det mycket meriterande.Denna tjänst är ett föräldraledighetsvikariat på 12 månader med möjlighet till förlängning.Omfattning: HeltidStart: Omgående och till och med Juni 2022 med möjlighet till förlängning.Arbetstiderna: 8-17 (Sommartid från 1 maj, 8-16)Om detta låter intressant, låt oss inte vänta, skicka din ansökan redan idag! Vi jobbar löpande med urval och intervjuer. Om du har några frågor om tjänsten vänligen kontakta Tom på The Wofi, 0762 135 006 eller tom@thewofi.se Goodyear is one of the world's largest tyre companies. It employs about 64,000 people and manufactures its products in 47 facilities in 21 countries around the world. Its two Innovation Centers in Akron, Ohio and Colmar-Berg, Luxembourg strive to develop state-of-the-art products and services that set the technology and performance standard for the industry. For more information about Goodyear and its products, go to www.goodyear.com/corporate Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-21Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-25The Workers Of First Impression AB5709052