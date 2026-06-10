Dansk- och svensktalande Teknisk Support!
The Place AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-06-10
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Vi söker nu efter en dansk- och svensktalande teknisk supportmedarbetare till vår kund i Alvik, Bromma! Detta är ett konsultuppdrag på 6 månader via The Place med start i augusti, med chans till förlängning eller övertagande av kunden.
Om rollen Din primära arbetsuppgift som teknisk supportmedarbetare är att supportera användare, vårdpersonal och samarbetspartner på den danska och svenska marknaden. Du kommer även att stötta säljteamet med tekniska supportfrågor och ansvara för att ta hand om inkommande reklamationer.
Du kommer jobba med support av avancerad utrustning och i många olika system, och därför är det mycket viktigt att du har goda tekniska kunskaper och lätt för att sätta dig in i nya system.
Här välkomnas du in i ett härligt och professionellt team som värderar teamwork och bra sammanhållning. Ditt team består av ca. 20 kollegor.
Arbetsuppgifter • Supportera användare och samarbetspartners gällande den medicintekniska utrustningen • Ansvara för reklamationsflödet • Viss orderhantering kan förekomma
Kvalifikationer • Flytande i danska, i både tal och skrift • Flytande i svenska, i både tal och skrift • Goda kunskaper i engelska, i både i tal och i skrift • Mycket god systemvana
Meriterande • Erfarenhet av att jobba i kundtjänst • Tidigare arbetat inom vården eller medtech-branschen
Vem vi tror att du är För att trivas i rollen som teknisk supportmedarbetare ser vi att du är en strukturerad och noggrann person med ett professionellt förhållningssätt. Du är driven i ditt arbete och strävar efter att leverera hög kvalitet i det du gör.
Dina inkommande supportärenden kommer vara väldigt varierande, och det krävs därför att du är en lyhörd och lösningsorienterad person som strävar efter att ge professionell support i alla lägen. Vidare tror vi att du är en pedagogisk och kommunikativ person som är duktig på att läsa av andra människor och situationer, samt trivs i samarbete med kollegor och samarbetspartners.
Uppdragets omfattning • Tjänsten är på heltid (100 %) med arbetstider förlagda vardagar kl. 8–17 • Du kommer utgå från kontoret i Alvik, Bromma, med chans till hybrid ca 2 dagar i veckan i samråd med företaget. • Detta är ett konsultuppdrag på 6 månader via The Place, med chans till förlängning eller övertagande av kunden.
Låter denna spännande tjänst som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
The Place – Sveriges enda Worklife Partner Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra – du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7886901-2046512". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), https://jobb.theplace.se
Sveavägen 34 (visa karta
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111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
The Place Jobbnummer
9957818