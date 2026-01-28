Danderyds vårdcentral söker en distriktssköterska
Distriktssköterska till Danderyds vårdcentral
I centrala Danderyd, mitt i Mörby centrum, hittar du oss - en starkt växande, välbemannad och stabil vårdcentral som söker dig som är distriktssköterska och vill bli en del av vårt engagerade team.
Här arbetar vi i en trivsam miljö med korta beslutsvägar, hög kompetens och ett gott samarbetsklimat.
Vårdcentralen ligger mitt i Mörby centrum, med direkt närhet till ett brett utbud av butiker, service och restauranger - samt tunnelbana i samma hus. Här kombineras tillgänglighet och bekvämlighet med en arbetsplats där trivsel och kollegialt stöd står i fokus.
Vi är en välbemannad vårdcentral med bland annat många specialistläkare. Vi har ett brett och komplett utbud av primärvårdens centrala delar: Rehabilitering, barnavårdscentral, amningsmottagning, hemsjukvård och psykologmottagning - allt under samma tak. Det ger dig som distriktssköterska stor möjlighet att påverka din inriktning och utveckla dina särskilda intresseområden inom primärvården.
Hos oss möts du av välkomnande och engagerade medarbetare samt ett ledarskap som värnar om din arbetsmiljö, delaktighet och trivsel.
Nu söker vi en distriktsköterska på heltid som vill bidra till att utveckla vår verksamhet ytterligare. Deltid kan diskuteras.
Vi strävar efter en välbalanserad sjuksköterskemottagning med variation i arbetet, för att skapa goda förutsättningar för både kvalitet och god arbetsmiljö.
Läs gärna mer om oss på Danderyds vårdcentral
Din roll hos oss
Som distriktssköterska hos oss får du möjlighet att utvecklas - både professionellt och personligt.
Arbetet är varierande och kan anpassas efter dina intresseområden och styrkor, exempelvis inom barnhälsovård, äldrevård, handledning, forskning eller förbättringsarbete.
Du blir en viktig del av ett varmt och kunnigt team där vi samarbetar nära mellan olika professioner.
Vi erbjuder dig:
Sedvanligt arbete med telefonrådgivning
Mottagningsarbete med bredd och variation utefter ditt önskemål - inklusive hemsjukvård, barnavårdscentral, amningsmottagning och jourmottagning
Arbeta i din egen primärvårdsmottagning, såsom diabetes, astma/KOL, hjärt-kärlsjukdomar, sårmottagning, m.m.
Flexibelt schema och möjlighet att påverka din arbetsdag
Möjlighet att handleda sjuksköterskestudenter och delta i forskning, innovation och utvecklingsprojekt
Aktiv kompetensutveckling, både individuellt och i team
Konkurrenskraftig lön och goda anställningsförmåner
Kvalifikationer
Distriktssköterska med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård
Erfarenhet av arbete i primärvården är meriterande
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid (måndag-fredag)
Provanställning kan komma att tillämpas
Tillträde enligt överenskommelse
Om dig
Vi söker dig som vill bidra aktivt till både hög medicinsk kvalitet och ett gott arbetsklimat.
Du trivs med att samarbeta i team men tar också eget ansvar i ditt arbete.
Hos oss kommer du till en arbetsplats med närvarande och engagerade chefer samt kollegor som värdesätter din arbetsglädje, utveckling och balans mellan arbete och fritid.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och ett genuint intresse för primärvårdens helhet.
Vi går igenom ansökningar löpande och kallar till intervju under rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling.
