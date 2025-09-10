Dammtekniskt sakkunnig
Är du analytisk med förmåga att lösa uppkomna problem och kan fokusera på detaljer utan att förlora helheten? Då har vi jobbet för dig!
Jämtkraft är ett offensivt företag i energibranschen med verksamheter inom elproduktion, elhandel, elnät och värme. Inom vattenkraft har vi en årsproduktion på ca 1 TWh från förnybara energikällor.
Affärsområde Elproduktion ansvarar för att förvalta, underhålla, utveckla och förnya vår kraftproduktion.
Om jobbet
I din roll kommer du att säkra våra anläggningar i ett strukturerat arbete enligt RIDAS.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av:
• Ansvara för att tillföra Jämtkraft erforderlig dammteknisk sakkunskap.
• Driva egna dammsäkerhetsprojekt.
• Delta i projektarbeten som sakkunnig i dammsäkerhetsfrågor eller annan roll.
• Genomföra årliga inspektioner och verifikationstester av luckor vid anläggningarna.
• Utvärdering av underhållsaktiviteter.
• Åtgärdsplanering.
• Förstudier och utredningar, inkl. underlag för eventuella driftbegränsningar.
• Granska underlag för underhålls- och reparationsarbeten.
• Anordna interna utbildningar för drift- och underhållspersonal.
• Vid anpassad drift vidta åtgärder för att minimera skador.
• Handlingsledare vid akuta insatser på dammanläggningarna.
Vem är du?
Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjörsutbildad med kunskap inom dammsäkerhet och dammbyggnadsteknik. Lång erfarenhet inom området kan kompensera utbildningskravet. Vi önskar också att du har erfarenhet av RIDAS och minst 5 års yrkeserfarenhet inom dammsäkerhetsområdet. Du ska ha erfarenhet från att leda projekt.
Du är först och främst en lagspelare som jobbar för gruppens gemensamma framgång men kan också jobba självständigt.
Som person är du noggrann, strukturerad, självgående och van att ta eget ansvar med stort säkerhetstänk. Du har förmåga att hantera flera ärenden samtidigt. Du är även analytisk med förmåga att lösa uppkomna problem och kan fokusera på detaljer utan att förlora helheten.
Du har god förmåga att samarbeta och kommunicera eftersom många interna och externa kontakter är inblandade i uppdragen. Du har även god datorvana och kan ta till dig och delge information på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är önskvärt att du har en specialistkunskap som kompletterar avdelningen exempelvis inom stål och svets, geoteknik, mekanik, betong och berg, riskanalys med mera.
Vårt erbjudande
Hos oss får du vara med och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, i en bransch som är en förutsättning för vår välfärd. Vi jobbar tillsammans i trygga team där vi vågar testa nytt, växa och lyckas. Här behöver du inte välja mellan karriär och en aktiv fritid utan hinner med både och. På Jämtkraft är du viktig. Vi tänker långsiktigt, vi satsar på dig och vill att du ska trivas och hjälpa oss framåt. Därför behöver du inte vara fullärd när du börjar. Vi klär på dig den kompetens som du saknar. Kom som du är helt enkelt, för här vill du vara!
Fler fördelar med Jämtkraft:
• Jämtkraft är tillräckligt stort för att du ska kunna utvecklas och göra karriär, men tillräckligt litet för att du ska synas, vara viktig och kunna påverka.
• Inom Jämtkraft kan du både gasa och bromsa din karriär utifrån vad som händer i ditt liv i stort.
• Vi tar hand om våra medarbetare och har fina förmåner, alltifrån förmånscykel till arbetstidsförkortning och föräldrapenningtillägg.
• Vi är en erkänt bra arbetsgivare, belönade med certifikatet "Excellent Arbetsgivare 2025" och "Karriärföretag 2025".
• En ledstjärna för Jämtkraft är att agera så att framtiden gillar oss
- det gäller både hur vi tar hand om våra medarbetare, vår miljö
och våra affärer.
Jämtkraft bedriver arbete inom en samhällsviktig sektor. Anställningen kan därför innebära att du som sökande behöver placeras i en säkerhetsklass.
Körkort B är ett krav.
Placeringsort: Östersund eller Krokom, enligt överenskommelse
Omfattning & anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om jobbet eller företaget är du varmt välkommen att kontakta Emma Sundin, Avdelningschef Elproduktion Vattenkraft, telefonnummer 063- 14 93 00 (växel) eller fornamn.efternamn@jamtkraft.sePubliceringsdatum2025-09-10Så ansöker du
Är du intresserad av jobbet så skicka in din ansökan senast den 6 oktober 2025.
Fackliga företrädare:
SEKO, Peter Martinsson, 073-275 52 39
Akademikerföreningen, Mikael Eklund, 072-728 96 80
Unionen, Michael Häggmark, 072-728 96 62 Ersättning
