Daloc AB i Töreboda söker systemutvecklare
Daloc Trädörrar Aktiebolag / Datajobb / Töreboda Visa alla datajobb i Töreboda
2026-07-03
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Varenda dörr vi tillverkar har flera viktiga syften. Att stoppa tjuvar och oväsen, eldsvådor och dödliga brandgaser. Att öka trivseln och tryggheten i hem och skolor, på hotell och arenor. Att rädda liv. Det betyder att alla som jobbar hos oss fyller en viktig funktion – även arbetet har ett syfte.
Vi står inför ett större implementeringsprojekt där vi ersätter samtliga digitala stödsystem med en ny plattform. Nu söker vi en lösningsorienterad systemutvecklare som vill vara med och forma framtidens IT‐stöd för vår produktion och verksamhet.
Om rollen
Du utvecklar och kvalitetssäkrar funktionalitet i vår nya plattform och omsätter verksamhetens krav till effektiva och säkra tekniska lösningar. Vi erbjuder en central roll i projektorganisationen med stor möjlighet att påverka och utveckla lösningen utifrån verksamhetens behov. Du kommer tillhöra IT-avdelningen och ingå i projektorganisationen som implementerar vår nya affärssystemsplattform, där du rapporterar direkt till projektledaren. Daloc erbjuder goda möjligheter till karriärutveckling, där denna tjänst kan leda till ett framtida systemansvar.
Dina ansvarsområden:
Utveckla funktionalitet och omsätta krav till tekniska lösningar i vår nya affärssystemsplattform.
Delta i design och lösningsarkitektur för systemets struktur och utformning.
Testa och kvalitetssäkra genom att skriva och köra tester.
Dokumentera lösningar med teknisk dokumentation och processbeskrivningar.
Du säkerställer att:
Lösningarna är hållbara och driftsäkra.
Systemen stödjer produktionens krav på tillgänglighet och effektivitet.
Tekniska riktlinjer och best practices följs.
Kontinuerliga förbättringar drivs framåt via aktiv förvaltning.
Samarbete fungerar väl med produktion, teknik, IT och projektledning.Publiceringsdatum2026-07-03Kravprofil för detta jobb
Utbildning: Eftergymnasial utbildning, exempelvis systemvetare eller dataingenjör.Erfarenheter
Cirka 5 års erfarenhet av systemutveckling.
Kunskaper:
Erfarenhet som systemspecialist, gärna inom tillverkande industri.
Kunskap om CPQ, ERP och MES.
Förståelse för integrationer och systemarkitektur.
Intresse för automation, IoT och digitalisering.Dina personliga egenskaper
Lösningsorienterad, analytisk och pragmatisk.
God kommunikatör som trivs i samarbete med olika funktioner.
Språk: Flytande svenska och engelska.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Har du har frågor kring tjänsten? Vänligen kontakta Erik Henningsson 010-351 90 63 – Erik.Henningsson@daloc.se
Om Daloc
Sedan 1942 har varje dörr som Daloc tillverkat haft ett viktigt syfte: att skydda mot tjuvar och oväsen, explosioner och skott, eldsvådor och dödliga brandgaser.
Kort sagt, se till att människor kan trivas och känna sig trygga oavsett om de är hemma, i skolan, på jobbet eller på en konsert. Det är därför ingen slump att så många trivs på Daloc. Hos oss får man ett jobb med mening.
Idag är vi Skandinaviens ledande tillverkare av dörrar som klarar höga krav, och för att behålla vårt försprång framåt behöver vi fler engagerade och kompetenta medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Daloc Trädörrar Aktiebolag
(org.nr 556151-8365)
545 31 TÖREBODA Arbetsplats
Daloc Trädörrar Jobbnummer
9990769