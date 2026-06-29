Daloc AB i Töreboda söker supporttekniker
Daloc Trädörrar Aktiebolag / Supportteknikerjobb / Töreboda Visa alla supportteknikerjobb i Töreboda
2026-06-29
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Varenda dörr vi tillverkar har flera viktiga syften. Att stoppa tjuvar och oväsen, eldsvådor och dödliga brandgaser. Att öka trivseln och tryggheten i hem och skolor, på hotell och arenor. Att rädda liv. Det betyder att alla som jobbar hos oss fyller en viktig funktion – även arbetet har ett syfte.
Vill du arbeta i en verksamhet där du får kombinera tekniskt kunnande med service och bidra till en stabil och framtidssäker IT-miljö? Till tjänsten som supporttekniker söker vi dig som trivs med ett omväxlande arbete och som drivs av att lösa problem, är du vår nya kollega?
Vad innebär rollen?
Som supporttekniker har du en central roll i att säkerställa stabil IT-drift och en tillgänglig och effektiv användarsupport inom hela organisationen, både för kontor och produktion. I rollen arbetar du med att ge användarsupport, felsöka klienter, standardapplikationer och IT-utrustning samt bidra till en stabil drift och delta i löpande förbättringsarbete.
Du blir en viktig del av Dalocs IT-avdelning och arbetar nära verksamheten för att skapa en välfungerande IT-miljö.
Avdelningen består av 10 personer som rapporterar till CIO. Daloc är ett expansivt och välmående företag med goda möjligheter till personlig utveckling och interna karriärvägar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Töreboda.
Är det dig vi söker?
Vi söker dig som är serviceinriktad och tillmötesgående med ett tydligt fokus på användarens behov. Du är lösningsorienterad, praktisk i ditt arbetssätt och har en stark vilja att lära dig nytt och utvecklas inom IT-området. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, arbetar strukturerat och bidrar till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö i teamet.
Du känner dig trygg i att felsöka och lösa IT-relaterade problem i det dagliga arbetet och har en god kommunikativ förmåga i kombination med ett serviceinriktat arbetssätt.
Du har:
Gymnasial utbildning med inriktning mot IT
Cirka 1–3 års arbetslivserfarenhet inom IT-området
Grundläggande kunskaper inom klienter, operativsystem och standardapplikationer erfarenhet av Microsoft 365, Active Directory och IT‐utrustning i företagsmiljö
Vana vid dokumentation och förbättringsarbete
Uttrycker dig väl på både svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet från tillverknings- eller industriverksamhetPubliceringsdatum2026-06-29Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Har du har frågor kring tjänsten? Vänligen kontakta Robert Bouveng 010-351 94 20 – Robert.Bouveng@daloc.se
Om Daloc
Sedan 1942 har varje dörr som Daloc tillverkat haft ett viktigt syfte: att skydda mot tjuvar och oväsen, explosioner och skott, eldsvådor och dödliga brandgaser.
Kort sagt, se till att människor kan trivas och känna sig trygga oavsett om de är hemma, i skolan, på jobbet eller på en konsert. Det är därför ingen slump att så många trivs på Daloc. Hos oss får man ett jobb med mening.
Idag är vi Skandinaviens ledande tillverkare av dörrar som klarar höga krav, och för att behålla vårt försprång framåt behöver vi fler engagerade och kompetenta medarbetare.
Läs mer på http://www.daloc.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Daloc Trädörrar Aktiebolag
(org.nr 556151-8365)
545 31 TÖREBODA Arbetsplats
Daloc Trädörrar Jobbnummer
9983590