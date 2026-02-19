Daloc AB i Töreboda söker kvalitetstekniker
Daloc AB / Teknikjobb / Töreboda Visa alla teknikjobb i Töreboda
2026-02-19
, Mariestad
, Gullspång
, Karlsborg
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Daloc AB i Töreboda
, Mariestad
, Mellerud
, Göteborg
, Västerås
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du får driva kvalitetsarbete, analysera problem och bidra till ständiga förbättringar? Nu söker vi en kvalitetstekniker som vill vara med och utveckla vårt interna kvalitetsarbete.
Om rollen
Som kvalitetstekniker hos oss får du en central roll i att hantera, följa upp och utveckla kvalitetsarbetet inom verksamheten. Du arbetar både operativt och analytiskt med reklamationer, statistik och förbättringsinitiativ.
Arbetet sker i nära samarbete med andra avdelningar och innebär även ett ansvar som internrevisor för våra ledningssystem på Dalocs enheter.
Du blir en del av avdelningen Kvalitet & Miljö som idag består av två kvalitetstekniker och en miljö- och hållbarhetsutvecklare. Du rapporterar till kvalitets- och miljöchef för Daloc Futura.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hantera och följa upp reklamationer
• Analysera statistik och kvalitetsdata
• Driva problemlösning och förbättringsarbete
• Utveckla rutiner och processer
• Samverka med produktion och andra avdelningar
• Genomföra interna revisioner av ledningssystem
Vi söker dig som har:
• Gymnasial utbildning med teknisk inriktning
• 2-3 års erfarenhet från:
• ärendehantering
• tillverkande industri eller teknik
• samordnande roll
• God teknisk förståelse
• God datorvana och kunskaper i Excel
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Kunskap om Dalocs produkter och processer
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem
• Tidigare arbete med kvalitetsutvecklingPubliceringsdatum2026-02-19Dina personliga egenskaper
• Strukturerad och målmedveten
• Engagerad i ständiga förbättringar
• Analytisk och lösningsorienterad
• Kommunikativ och samarbetsinriktad
Vi erbjuder
En utvecklande roll i ett företag med starkt kvalitetsfokus där du får möjlighet att påverka och förbättra arbetssätt och processer i hela organisationen.
Anställningsform: Tillsvidare
Placeringsort: Töreboda
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
För frågor kring tjänsten, vänligen kontakta Kvalitets- och miljöchef Aida Bandic - aida.bandic@daloc.se
Om Daloc
Sedan 1942 har varje dörr som Daloc tillverkat haft ett viktigt syfte: att skydda mot tjuvar och oväsen, explosioner och skott, eldsvådor och dödliga brandgaser.
Kort sagt, se till att människor kan trivas och känna sig trygga oavsett om de är hemma, i skolan, på jobbet eller på en konsert. Det är därför ingen slump att så många trivs på Daloc. Hos oss får man ett jobb med mening.
Idag är vi Skandinaviens ledande tillverkare av dörrar som klarar höga krav, och för att behålla vårt försprång framåt behöver vi fler engagerade och kompetenta medarbetare. Ersättning
fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Daloc AB
(org.nr 556239-8239), https://www.daloc.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9753119