Dalahusgruppen söker engagerad Montagledare
Dalahusgruppen är ett växande bolag i ByggPartner koncernen som är specialiserade på entreprenader av större byggnader i trä. Dalahus Montage är en del av Dalahusgruppen och startades 2014. Företaget har sitt säte i Linghed, ca 35 km nordost om Falun. Organisationen i Dalahus Montage besitter mångårig erfarenhet och hög kompetens gällande design och uppfarande av såväl stora och små byggprojekt i trä. Våra projekt är utspridd på hela Sveriges geografi. Dalahusgruppens entreprenader omfattar vanligtvis projektering, leverans och montage av byggkomponenter i trä. Ingående komponenter är dels traditionella regelkonstruktioner så som vägg-, bjälklags- och takelement samt massiva komponenter så som KL, Limträ och LVL.
Är du en ledare som trivs att arbeta nära projekt och människor? Vill du vara med och skapa hem och byggnader i trä som håller högsta kvalitet? Dalahusgruppen söker nu en engagerad Montageledare för att leda och utveckla våra träprojekt .
Din roll som Montageledare
Som Montageledare är du den samordnande länken mellan projektledare, montörer och underleverantörer. Du ansvarar för att leda arbetet ute på projekten och säkerställa att vi, på ett säkert sätt, levererar hög kvalitet i rätt tid och enligt budget. Din arbetsplats är ute på våra projekt. Då vi är lyckosamma i närområdet kommer du främst att driva projekt och utgå från Borlänge/Falun det närmsta året, men framtiden kan innebära resor och övernattningar i Mellansverige under arbetsveckan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planering & samordning: Ansvara för att projekten har en effektiv och säker framdrift med rätt tidplan och rätt resurser. Planera och bereda vårt arbete på byggplats. Sköta daglig och veckovis planering och styrning av montörer och material tillsammans med projektledaren.
• Ledarskap: Arbetsleda montörer och underentreprenörer, samt säkerställa att arbetsmiljö och säkerhet efterlevs.
• Ekonomi & kvalitet: Följa upp projektets ekonomi, delta i prognosarbete, hantera ÄTA-arbeten och säkerställa att kvalitetskraven uppfylls.
• Arbetsmiljö: Vara Bas-U om projektet kräver, delta i skyddsronder och skapa en trygg arbetsplats för alla.
• Samarbete: Ha en nära dialog med projektledare, kunder och medarbetare för att lösa utmaningar och utveckla verksamheten.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från byggbranschen i en ledande roll.
• Är en naturlig ledare som skapar engagemang och struktur.
• Erfarenhet av större konstruktioner i trä ses som meriterande.
• Har god förståelse för byggprocesser, arbetsmiljöfrågor och projektledning.
• Är lösningsorienterad, kommunikativ och trivs med att arbeta i team.
• Är digital med god datorvana och känner dig bekväm med administrativa arbetsuppgifter.
• Har B-körkort och möjlighet att resa i tjänsten.
Vad vi erbjuder:
• En nyckelroll i en stabil och växande organisation.
• Möjlighet att arbeta med spännande projekt för en hållbar framtid.
• En familjär kultur där dina idéer och ditt ledarskap värdesätts.
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor inklusive traktamenten vid resor.
Vill du bli en del av Dalahusgruppen och bidra till vår vision att bli branschledande i utveckling och uppförande av stora byggnader i trä?
Skicka in din ansökan med CV, referenser och personligt brev redan idag, vi kommer löpande titta på ansökningar, sista ansökningsdag 7 september 2025
Vill du veta mer, kontakta Amanda Roberg, 072-601 87 47.
Välkommen till Dalahusgruppen - tillsammans bygger vi framtiden! Ersättning
