Daily Operations Manager till Göteborg
Bemannia AB (Publ.) / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-13
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Som Daily Operations Manager leder du den dagliga verksamheten och driver utvecklingen av processer, människor och arbetssätt. Varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget Vi söker en Daily Operations manager på heltid till vår kund i Göteborg med start 7 september 2026. Rollen innebär ett övergripande ansvar för den dagliga driften och personalansvaret för mindre labbgrupper.
Bolaget består idag av cirka 40 medarbetare och befinner sig i en mycket ambitiös tillväxtfas de kommande åren, vilket innebär stora möjligheter att vara med och forma både rollen och organisationen.
Vi söker dig som är en trygg och relationsskapande ledare med hög integritet och ett tydligt ledarskap. Du är strukturerad, kommunikativ och lyhörd, med förmåga att arbeta både strategiskt och operativt. Som person är du flexibel, lösningsorienterad och prestigelös, med ett driv att skapa resultat och utveckling.
Dina arbetsuppgifter
I rollen har du ett övergripande ansvar för den operativa verksamheten och arbetar nära både medarbetare, ledning och organisationen. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
Leda och utveckla den operativa verksamheten, inklusive personal- och arbetsmiljöansvar för delar av labbverksamheten.
Säkerställa effektiva arbetssätt, tydliga processer och en välfungerande daglig drift.
Driva utveckling och digitalisering av processer i nära samarbete med verksamheten och IT.
Ansvara för och vidareutveckla rutiner inom bland annat onboarding, kapacitetsplanering och inköp enligt gällande regelverk.
Bygga och utveckla goda relationer med medarbetare, organisationer och andra relevanta samarbetspartners.
Vara en aktiv medlem i ledningsgruppen och bidra till verksamhetens strategiska utveckling samt stötta VD i den operativa ledningen.Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar som t.ex. linjechef, inklusive arbetsmiljö och arbetsrätt
Erfarenhet från industri/privat sektor och vana att arbeta affärsmässigt i en operativ ledarroll.
Erfarenhet från bidragsfinansierad verksamhet, t.ex. Vinnova- eller EU-projekt.
Mycket god förmåga att arbeta i miljöer med hög förändringstakt, gärna i tillväxtbolag.
Erfarenhet av att bygga upp och strukturera processer och arbetssätt.
Erfarenhet av att kunna ansvara för onboarding, kapacitetsplanering och löpande drift för berörda labb samt bidra till detta på övergripande nivå för bolaget.
Kunna fungera som brygga mellan verksamheten och IT samt samordna behov kopplade till IT- och systemstöd för digitala och effektiva arbetssätt.
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta nära akademin, forskningsmiljöer eller tekniska/labbmiljöer.
Tidigare roll som operations manager, site manager eller liknande.
Erfarenhet av att hantera frågor kopplat till arbetstillstånd och internationell rekrytering.
Erfarenhet av att arbeta i en roll där man kombinerar operativt personalansvar med strategiska. diskussioner kring organisations- eller verksamhetsutveckling.
Erfarenhet att hantera strikt konfidentiell verksamhet.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 24/8 - 26.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Jan Snellman, Jan.snellman@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-194 5000
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8057018-2098444". Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
10001040