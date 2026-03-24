Dagvatteningenjör till VA-enheten
2026-03-24
Vill du vara med där det händer? Järfälla växer och samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig roll i detta! Vill du utmana dig själv, ha en meningsfull inverkan på samhället och arbeta i nära samarbete med engagerade kollegor? Då är detta den perfekta möjligheten för dig!
Idag arbetar ungefär 320 personer på vår förvaltning och vi agerar på uppdrag från tekniska nämnden, miljö- och bygglovsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen. Vårt uppdrag är viktigt och tillsammans skapar vi framtidens Järfälla - en plats för alla.
Inom VA-enheten arbetar 12 medarbetare och ingår i avdelningen VA och avfall med totalt 20 medarbetare.
Tillsammans arbetar vi med att utveckla och förvalta den allmänna VA-anläggningen och bistår med kompetens i plan- och exploateringsfrågor. Verksamheten förvaltar hydrauliska modeller för samtliga ledningsslag och arbetar med att utreda och planera behovet av drift- och förnyelseåtgärder. Vi projektleder egna investeringsprojekt samt ingår som resurs för teknikstöd, granskning och kravställning i plan- och exploateringsprojekt.
Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats där trivsel och samarbete står i fokus, samtidigt som vi utför vårt samhällsviktiga uppdrag som VA-huvudman.
Arbetsuppgifter
Som dagvatteningenjör får du en central roll i utvecklingen av förvaltningens dagvattenarbete. Du leder VA-enhetens dagvattengrupp och driver arbetet framåt i både strategiska och operativa frågor. I nära samverkan med kollegor och andra avdelningar säkerställer du att dagvattenfrågor hanteras med en helhetssyn och bidrar till långsiktigt hållbara lösningar.
En viktig del av uppdraget är att samordna och utveckla samarbetet mellan VA-huvudmannen och andra delar av förvaltningen från tidiga planeringsskeden till genomförande.
Du fungerar också som specialiststöd för den tekniska avdelningen och bistår med teknisk kompetens i dagvattenrelaterade frågor, både inom pågående projekt och i den dagliga verksamheten.
I rollen ingår även att:
* Kravställa och agera tekniskt stöd i exploaterings- och investeringsprojekt
* Utreda och identifiera åtgärdsbehov för den allmänna dagvattenanläggningen
* Bevaka efterlevnad av gällande lagstiftning, myndighetskrav och riktlinjer
* Agera sakkunnig och ha en rådgivande funktion gällande dagvattenfrågor inom kommunen
* Utföra förorenings- och flödesberäkningar
Beroende på din kompetens och ditt intresse så kan flera ansvarsområden/uppgifter vara aktuella.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig med en positiv grundsyn och god samarbetsförmåga. Du är prestigelös, lyhörd och självgående, arbetar strukturerat och trivs i team.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Högskoleexamen inom samhällsbyggnad med inriktning på VA- eller dagvattenteknik eller motsvarande
* Minst fem års erfarenhet som dagvatteningenjör eller i en likvärdig roll
* Erfarenhet av dagvattenutredningar och beräkningar
* God förmåga att kommunicera och samarbeta med olika intressenter samt uttrycker dig väl i tal och skrift
Meriterande
* Erfarenhet av Stormtac, Scalgo och Mike+
* Erfarenhet av drift och skötsel av dagvattenanläggningar
* Kunskap om exploateringsprojekt och kommunal förvaltning
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi kan eventuellt genomföra begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314981".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA
För detta jobb krävs körkort.
Järfälla kommun, VA- och avfallsavdelningen Kontakt
SACO
Rolf Mattsson rolf.mattsson@jarfalla.se 08-580 285 00
