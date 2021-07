Dagvatteningenjör sökes! - Tyresö Kommun - Byggjobb i Tyresö

Tyresö Kommun / Byggjobb / Tyresö2021-07-05Vad vi gör och villTyresö kommun växer - för oss på samhällsbyggnadskontoret innebär det spännande och omväxlande projekt.Vi skapar allt från nya stadsdelar till nya gaturum, dagvattendammar och parker. Kom och forma framtidens Tyresö tillsammans med oss!2021-07-05I rollen som dagvatteningenjör på Tyresö kommun arbetar du med dagvattenfrågor i kommunens stadsbyggnadsprojekt. Du får vara delaktig i hela processen från tidigt planskede till genomförande. Vilket innebär att du får följa projekten tills det är genomförda och klara - det är både är roligt och utvecklande!Arbetet sker i projektform i nära samarbete med dina kollegor. Du bevakar särskilt VA-huvudmannens ansvar och rättigheter i dagvattenfrågor men svarar även för övriga dagvattenfrågor.Projektens omfattning och komplexitet varierar, det kan vara allt från uppgradering av befintliga miljöer till att projektera helt nya investeringar. Idag pågår bland annat arbete med den nya stadsdelen Norra Tyresö centrum, utveckling av Bollmoravägen till en stadsgata samt utveckling av området Wättingebacken/Granängstorget. Vi anlitar ramavtalade konsulter för arbetet med dagvattenutredningar samt projektering.I rollen som dagvatteningenjör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:- Att som resurs i projekten ge stöd i dagvattenfrågor- Arbeta med kravställningar- Avropa tekniska konsulter- Granska handlingar t.ex. planhandlingar, dagvattenutredningar, förfrågningsunderlag- Att i dialog med kommunens vattenstrateg ge stöd i skyfallsfrågorTjänsten är placerad på samhällsbyggnadskontorets projekteringsenhet. Vi är idag 10 medarbetare varav en dagvatteningenjör. Enheten är i sin tur en del av projektavdelningen som ansvarar för planering, projektering och genomförande av den kommunala infrastrukturen.Samhällsbyggnadskontoret bildades i maj 2020 genom en sammanslagning av dåvarande tekniska kontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. Den nya organisationen bygger på samhällsbyggnadsprocessen med tre avdelningar; strategi-, projekt- och drift. I rollen ingår att arbeta i nära samarbete både med strategi- och driftavdelningen.Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Vem är du?Vi söker dig som har högskoleutbildning inom Vatten & Miljö, VA-teknik eller motsvarande och minst 3 års arbetslivserfarenhet inom dagvattenområdet. Arbetslivserfarenhet inom dagvattenprojektering är särskilt meriterande.Kunskap inom PBL, Miljöbalken, Vattentjänstlagen samt skyfallshantering är meriterande. För att lyckas i rollen har du mycket god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du är intresserad av att omvärldsbevaka och följa utvecklingen inom dagvattenområdet. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Du är ansvarstagande och kan planera och prioritera ditt arbete.Välkommen med din ansökanVarmt välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2021. Har du några frågor vänligen kontakta oss via mejl. Frågorna kommer pga. semestertider att besvaras under vecka 33-34. Första intervjuer planeras in under vecka 35-36.Enhetschef projektering, Elin Stenström, elin.stenstrom@tyreso.se , 08-578 291 84Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: Enligt överrenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-31Tyresö kommun5848200