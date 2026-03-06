Dagvatten- & SKyfallsprojektör till Konsultbolag
Vill du arbeta med komplexa samhällsprojekt där du bidrar till hållbara lösningar för dagvatten och skyfall i växande städer? Nu söker vår kund en Dagvatten- & Skyfallsprojektör till ett team som arbetar med utredning, modellering och tekniska analyser inom vattenområdet. Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta analytiskt, skriva tekniska utredningar och utvecklas vidare inom vatten-frågor tillsammans med några av branschens mest erfarna specialister.
OM TJÄNSTEN:
I rollen kommer du arbeta i projekt kopplade till dagvatten, skyfall, hydrologi och samhällsbyggnad - ofta i uppdrag för myndigheter och offentliga beställare. Arbetet är utredningsorienterat och innebär bland annat att analysera och modellera dagvattenflöden samt ta fram tekniska rapporter och dagvattenutredningar.
Du blir en del av ett team som arbetar nära varandra i projekt och där du snabbt kan få möjlighet att ta ansvar och växa i rollen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta fram dagvattenutredningar och tekniska rapporter
Modellering och simulering av dagvatten- och skyfallsflöden
Analys och problemlösning kopplat till hydrologi och dagvattenhantering
Samverkan med kollegor och deltagande i interna och externa projektmöten
Bidra i projekt inom samhällsbyggnad och infrastruktur
Projekten är ofta kopplade till större stadsutvecklingsprojekt och uppdrag mot exempelvis myndigheter och offentliga beställare.
VI SÖKER DIG SOM:Har 3-5 års erfarenhet inom VA, dagvatten, hydrologi, skyfallsmodellering eller liknande område
Är civilingenjör inom exempelvis väg och vatten, samhällsbyggnad, miljöteknik eller liknande
Har erfarenhet av att skriva tekniska rapporter och utredningar
Kommunicerar väl i svenska i tal och skrift, särskilt i tekniska och akademiska sammanhang
Har god analytisk förmåga och trivs med problemlösning
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Johanna Nilsson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
