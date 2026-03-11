Dagtidstjänst till man i Onsala på ca 60%
Nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent till en äldre man i Onsala för en tjänst på ca 60%.
Vem är jag?
Jag är en man i 80-årsåldern med finskt påbrå som bor i ett hus i Onsala tillsammans med min fru.
På min fritid tycker jag bland annat om att titta i album och kartböcker, ta en tur med bilen för besöka en trädgårdshandel eller lämna in en travkupong och hoppas på storvinsten!
Under sommaren sitter jag gärna ute i trädgården och njuter av vädret!
På grund av en stroke för länge sen så har jag personlig assistans både dag och kvällstid. Jag behöver hjälp i alla praktiska vardagsmoment såsom personlig omvårdnad, hushållsbestyr och enklare trädgårdsskötsel.
Som hjälpmedel använder jag käpp samt rullstol, både manuell och eldriven.
Vem är du?
Du ska vara en trygg och lyhörd person och har du en gnutta humor så är det ett plus i kanten. Du behöver körkort så vi kan göra utflykter med min bil (automatväxlad). Ingen djurallergi då jag ibland har besök av en liten hund. Har du erfarenhet av personlig assistans eller service så är det bra, men det är inget krav.
Har du finskt påbrå är det ett extra plus då både jag och min fru har det som modersmål.
Tjänsten är på ca 60%. Arbetstiderna är kl.07.30-17.00 på vardagarna samt varannan helg kl.07.30-17.00.
Möjlighet att arbeta kvällspass kl.17.00-22.00 finns också för dig som vill arbeta mer.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med assistansansvarig.
Vid intervjun behöver du visa utdrag ur belastningsregistret samt handling som styrker din rätt att arbeta i Sverige (pass, nationellt ID eller personbevis med körkort).
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz krävs arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd.
Vi är enligt lag skyldiga att kontrollera detta innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen. Ersättning
