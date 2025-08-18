Dags för nästa steg? Sök till maskinoperatör!
Adecco Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Jönköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Jönköping
Vår kund inom träindustrin söker nu drivna maskinoperatörer till sin växande produktion. Om du är en lagspelare, kommunikativ och redo för nya utmaningar - då är det här jobbet för dig! Sök nu och ta nästa steg i din karriär!Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Som maskinoperatör ansvarar och övervakar du att din maskin fungerar utan komplikationer. Du bör vara fokuserad och uppmärksam på eventuella fel som kan uppstå. Du kommer att följa instruktioner som ges digitalt på svenska samt behöva kommunicera med kollegor via hörselkåpor. Därför ser vi att du är flytande i svenska när det kommer till läsförståelse och tal. Tjänsten är dagtid men du ska vara beredd på att det senare kan bli 2-skift.
I din roll som operatör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Maskinövervakning
• Felsöka
• Påfyllning av material
• Reparera lättare fel i maskinen
Om dig
Är du en person som tycker om att jobba inom industrin och har ett stort teknikintresse, då är detta något för dig. Vi tror att du trivs med ansvar och är initiativrik. Har du tidigare arbetat som maskinoperatör eller inom industrin är detta ett stort plus. Du är en person som passar tider och växer med ansvar samt nyfiken och vill lära dig nya saker.
Du som söker är:
• Ansvarstagande
• Noggran
• Tekniskt lagd
Du som söker tjänsten har:
• Minst 1/2 års erfarenhet som maskinoperatör
• Eller utbildning inom relevant område som t.ex CNC-teknik eller automationsingenjör.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Antoanella Mallo via antoanella.mallo@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
