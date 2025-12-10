Dagplanerare till Nattpatrullen
2025-12-10
Hemvårdsförvaltningen har goda förutsättningar och höga ambitioner. Vi är en modig och nytänkande organisation som redan visat att vi lyckats med mycket av det vi föresätter oss. Vi har en stabil budget i balans och vi utsågs 2023 till årets hemtjänstkommun.
Vi satsar på att ligga i framkant av välfärdens stora omställning och kvalitet- och utvecklingsavdelningen är en viktig pusselbit i det arbetet. Avdelningen arbetar med kvalitetsutveckling, innovation, digitalisering, processledning och här finns roller som digitaliseringsstrateg, utvecklingsledare och välfärdstekniker.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som är en utbildad undersköterska och är intresserad av ett uppdrag som dagplanerare på Nattpatrullen.
Arbetet som undersköterska består i huvudsak av att arbeta i det dagliga vård och omsorgsarbetet där du utför beviljade insatser för verksamhetens kunder.
Planeringsuppdraget innebär ett behovsstyrt administrativt arbete men även utförande av kontinuerliga insatser. I arbetet som planerare ingår det att samverka med andra professioner utifrån kundens behov såsom sjuksköterska, rehabteam, biståndshandläggare mfl. I uppdraget ingår det att planera den dagliga bemanningen och hantera oplanerad frånvaro.
Som planerare så har du ansvar för planeringen av beslutade insatser för våra kunder i vårt planeringsverktyg. Du använder även flera andra systemverktyg.
Som planerare deltar du aktivt i nätverk med andra planerare inom hemtjänsten.
Hemtjänst natt genomför en utveckling som innebär att vi särskiljer planerade och oplanerade (larm) insatser och utlokaliserar natten till två geografiska platser där målet är ett utökat samarbete mellan dag och natt. Kvalifikationer
För att stötta upp i verksamheten söker vi nu dig som är utbildad undersköterska som likväl mot vårdarbetet är intresserad av uppdraget som planerare på enheten. Du har arbetat inom hemtjänsten och genom dina erfarenheter förstår du vilka förutsättningar som behövs genom planeringen. Tidigare erfarenhet av planeringsinsatser är meriterande.
Du har god datorvana och kunskaper i system som till exempel Heroma och Intraphone. Kunskaper och intresse för verksamhetsekonomi och digitalisering är önskvärt.
För att trivas i rollen som undersköterska med planeringsuppdrag bör du trivas i en arbetsmiljö med tidvis högt arbetstempo och kunna lösa oplanerade händelser med god struktur- och planeringsförmåga. Du balanserar ordningsamhet och förmåga att se helheten med flexibilitet och ödmjukhet.
Som person är du tillmötesgående och lyhörd inför dem du samarbetar med och har förmågan att skapa förtroende, trygghet och engagemang bland kunder, personal och samarbetspartners. Du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift och trivs med att arbeta i en roll med många kontaktytor.
Du behöver ha B-körkort för att kunna utföra ditt arbete.
Vi värdesätter också att du är en trygg person med visioner och intresse för fortsatt verksamhetsutveckling. Vi utgår ifrån att du har ett gott bemötande till alla och arbetar efter Hemvårdsförvaltningens värdegrund med ledorden - Tillit, Respekt och Ödmjukhet.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
