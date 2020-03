Dagbarnvårdare till pedagogisk omsorg - Motala kommun, Förskoleenhet Sagosländan - Barnskötarjobb i Motala

Motala kommun, Förskoleenhet Sagosländan / Barnskötarjobb / Motala2020-03-10Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns.Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår mission är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.Verksamhet Förskola är en del av Bildningsförvaltningen. Vi arbetar för en likvärdig förskola där alla barns rätt till utbildning står i fokus, vi tydliggör yrkesroller och ansvar för förskollärare och barnskötare. I varje geografiskt område finns specialpedagoger. Vår vision är att förskolan ska stödja varje barn oavsett förutsättningar så att alla ges möjlighet att utvecklas mot målen. Vårt mål är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Hos oss sker kompetensutveckling och nätverkande kontinuerligt. Vi har en sammanhållen övergripande kompetensutvecklingsplan och fem studiedagar per år. Alla våra förskolor har arbetskläder, både för inom - och utomhusbruk, ett led i vårt arbete att höja frisknärvaron i verksamheten.Förskoleenhet Sagosländan består av förskolan Sagomossen som har sju avdelningar där barnen är indelade i syskongrupper. Hos oss är hållbarhet, hälsa och miljö samt jämställdhet och likabehandling viktiga honnörsord. Förskolan har eget kök vilket betyder att maten lagas på plats.2020-03-10Vi söker nu en dagbarnvårdare till Motala tätort som komplettera vår verksamhet. Som dagbarnvårdare arbetar du efter skolverkets allmänna råd för pedagogiska omsorg, med förskolans läroplan som vägledning. Arbetet lyder under skollagen.Pedagogisk omsorg innebär att du arbetar idet egna hemmet 3dagar i veckan, samt 2 dagar i en gemensam grupplokal tillsammans med den övriga gruppen. I uppdraget ingår att laga egen varierad och näringsrik kost till bannen i hemmet. Hemmet ska vara rökfritt och fritt från pälsdjur.Du ska ha gymnasial barnskötarutbildning eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Du är en viktig förebild för barnen i arbetet med de demokratiska grundläggande värderingar och där personalens förhållningsätt har en stor betydelse i det pedagogiska arbetet. Du ska kunna ta ett stort ansvar för ditt arbete, vara strukturerad och engagerad, samt vara flexibel och lösningsfokuserad. Du är intresserad av att arbeta med barnens lek och lärande, vara ett stöd och stimulera barnen i gruppen.Du har god kommunikationsförmåga i mötet med både barn, vårdnadshavare och kollegor. Du ska även kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.Eftersom stor del av arbetet bedrivs i det egna hemmet är det ett krav att lokalerna är trygga, säkra och hälsosamma. Lokalernas storlek och utformning, miljö och material ska var beskaffade så att uppgiften att de en god pedagogisk verksamhet understödjs och kan genomföras.ÖVRIGTTillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.Notera vikten av att du söker tjänsten digitalt via www.offentligajobb.se Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: enligt överenskommelse dock senast 200801.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-03-23Motala kommun, Förskoleenhet Sagosländan5141278