Dagbarnvårdare i Söderhamn
C Företaget Dagbarnvårdare Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Söderhamn
2025-10-30
Drömmer du om att jobba med barn och samtidigt kunna styra över din egen tid, vardag och pedagogik?
Som dagbarnvårdare samarbetar du med oss på C Företaget och driver en liten, trygg och personlig barnomsorg i ditt eget hem eller i lokal. Du får friheten att forma din egen verksamhet, samtidigt som du har vår trygga plattform i ryggen. Verksamheten är ett alternativ till förskola och erbjuder en lugn, flexibel och individanpassad miljö.
Du behöver ingen formell utbildning, men vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn. Vår modell erbjuder en konkurrenskraftig ersättning.
Du kan även söka tjänsten tillsammans med någon du vill samarbeta med. Skicka då in separata ansökningar och ange under "Övrigt" vem du söker tillsammans med.
Vi söker dig som:
Är engagerad, lyhörd och har ett genuint intresse för barn och pedagogik.
Har erfarenhet eller utbildning inom barnomsorg, eller annan relevant bakgrund.
Vill driva verksamheten från hemmet eller lokal.
Är ansvarsfull och har god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder:
Förmånlig ersättningsmodell
Friskvårdsbidrag
Korta beslutsvägar och personlig kontakt
Tillgång till pedagogiskt stöd, utbildningar, handledning och hjälp med ekonomi och administration
Pedagogisk frihet
Om C Företaget:
C Företaget har funnits sedan 2002 och erbjuder ett tryggt alternativ till att starta eget företag. Vi samarbetar idag med över 70 dagbarnvårdare i 20 kommuner, samt driver 9 förskolor och 1 öppen förskola i Uppsala län.
Vill du veta mer? Läs mer om oss på www.cforetaget.se
Varmt välkommen till C Företaget! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk fören
, http://www.dagbarnvårdare.se Arbetsplats
C Företaget Dagbarnvårdare Ek Fören
Verksamhetsansvarig
Saga Rindebratt saga.rindebratt@cforetaget.se
9580955