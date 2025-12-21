Däckspersonal sökes till Säsongen 2026
Skärgårdsrederiet Sweden AB / Däckpersonalsjobb / Stockholm
2025-12-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Jobbnummer
Deckhand / Jungman Skärgårdstrafik 2026
Vill du arbeta mitt i Stockholm och vara en del av en upplevelse som gästerna minns länge?
Inför säsongen 2026 söker vi en Deckhand/Jungman till våra skärgårdsturer, en roll som kombinerar service, säkerhet, guidning och sjömanskap.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från sjön.
Det viktigaste för oss är att du har viljan att lära, en positiv inställning och att du trivs med att stå i centrum. Mycket av arbetet ombord sker inför gästerna, och du är en stor del av deras upplevelse.
Ditt team ombord
Ombord arbetar du i ett litet och sammansvetsat team bestående av:
Dig (Deckhand/Jungman)
En deckhand-kollega
Befälhavaren
Tillsammans ansvarar ni för fartygets drift, säkerhet och hela gästupplevelsen.Publiceringsdatum2025-12-21Arbetsuppgifter
Sjömansarbete
Assistera vid förtöjning och losskastning
Lättare däckarbete
Säkerhet, ordning och renhållning ombord
Fungera som befälhavarens förlängda arm
Service & försäljning
Försäljning från café/bar (snacks, dryck, fika)
Kassahantering
Att leverera ett varmt, professionellt och personligt bemötande
Guidning & storytelling
Ge gästerna en levande och underhållande guidning
Berätta om historia, natur och platser i skärgården
Skapa en minnesvärd upplevelse för alla våra gäster
Säkerhet
Säkerställa att säkerhetsrutiner följs
Hjälpa gäster vid behov och ge tydliga instruktioner
Vara delaktig i fartygets säkerhetsorganisation
Vi söker dig som:
Är minst 18 år
Uppfyller kraven för läkarintyg sjöfart (kan ordnas via arbetsgivaren)
Har ett utpräglat säkerhetstänk och tar ansvar
Är social, positiv och trygg med att stå i centrum
Gillar att arbeta i team och bidra till en bra stämning
Trivs i ett högt tempo och med varierande arbetsuppgifter
Talar svenska och engelska (fler språk, särskilt tyska, är meriterande)
Har intresse för service och att skapa upplevelser
Erfarenhet från sjön eller servicebranschen är meriterande, men inte ett krav
Arbetstid & schema
Vi tillämpar 1-1-system, vilket innebär:
Du arbetar en vecka
Du är ledig veckan efter
Det ger bra balans och återhämtning under hela säsongen.
Anställning & ersättning
Säsongsanställning april - oktober 2026
Möjlighet till förlängning
Lön enligt kollektivavtal
Möjlighet till bonus
Vi erbjuder:
En unik arbetsplats med utgångsplats mitt i Centrala Stockholm
Ett nära och tryggt team ombord
Ett roligt, socialt och aktivt jobb med gäster från hela världen
En arbetsplats där du får synas, utvecklas och vara en viktig del av gästernas upplevelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: n.sall@enticon.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skärgårdsrederiet Sweden AB
(org.nr 556957-8981), https://www.redsightseeing.com/stockholm/
Skeppsbron 13 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Jobbnummer
