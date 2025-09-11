Däckskiftare till Niemi Bil Uppsala
2025-09-11
Om rollen:
Nu är snart däcksäsongen här, och vi söker arbetsamma däckskiftare som kan stötta däckverkstadens arbete med att byta däck på våra kunders bilar!
Att jobba som däckskiftare är ett bra första steg som verkstadsarbetare. Du jobbar i ett sammansvetsat team som arbetar nära vår verkstad. Det är ett fartfyllt och roligt fysiskt arbete som passar utmärkt för dig som söker dig mot att jobba på verkstad i framtiden.
Du kommer bli en del av omtänksamt och nära sammansvetsat team, som alltid ställer upp för varandra, och strävar efter att alltid ha kul på jobbet.
Tillsammans når vi vårt mål att ha branschens högsta kundnöjdhet.
Vem vi söker:
Vi på Niemi Bil ställer höga krav på kvalitet, engagemang och kunskap. Därför söker vi dig som älskar att tävla, är resultatorienterad och inte räds en utmaning.
Däcksäsongen är kort men intensiv, vilket betyder att det stundtals kommer vara mycket att göra, och du behöver kunna utföra ditt arbete med hög kvalitet, även om det stundtals kan vara stressigt. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av verkstad eller däckarbete, du kommer få utbildning och stöd på arbetsplatsen. Det viktigaste är att du är noggrann och mån om att göra ett bra jobb.
Obs! Tjänsten är tidsbegränsad, och varar från och med mitten av oktober till och med början av december. Vi tillsätter tjänsten så fort vi hittar rätt person, så sök gärna så snart som möjligt!
Vi värdesätter jämställdhet och mångfald - vi tror på att fler perspektiv ger oss möjligheter till ännu bättre kundservice.
B-körkort (manuell)
Ansökan görs genom att skicka in CV och personligt brev genom formuläret längst ned på sidan.
Rekrytering sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Mer information?
Har du funderingar eller frågor som du inte hittar svaret på här? Vänligen kontakta Verkstadschef Mikael Höglund, mikael.hoglund@niemibil.se
Om Niemi Bil
Vår koncern består av flertalet olika bolag inom mobilitet, logistik, service och eftermarknad, mjukvaruutveckling samt bilhandel där Niemi Bil är det största bolaget sett till omsättning. Idag har vi verksamhet i Umeå, Kiruna, Uppsala, Gävle, Skellefteå och Luleå, där vi har vårt huvudsäte.
Vi brinner genomgående för att utveckla kundresan och kundupplevelsen. Vi har en vilja att fortsätta vår utveckling som arbetsgivare och företag, och genom att göra saker så bra som möjligt varje dag så kommer vi lyckas med det.
"Vi gör det bara om vi kan göra det riktigt bra", det är vårt motto
Niemi Bil är en modern arbetsgivare, där vi tror på att ett bra jobb erbjuder högt tempo, fantastiska kollegor, och stora möjligheter till personlig utveckling. Förhoppningsvis är det just du som stärker vårt lag, där vi tillsammans i ett högt tempo utvecklas för att nå våra mål, att bli branschledande inom samtliga områden gällande kundnöjdhet!
För oss är det viktigt att även vara en positiv kraft i samhället. Vi stöttar idrott, kultur och ungdom. Det är vårt sätt att ge tillbaka till de områden som format oss, och i förlängningen bidra till att bygga en ännu bättre morgondag. Vi värdesätter jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen, och tror på att fler perspektiv ger oss möjligheter till ännu bättre kundservice. Alla ska känna sig välkommen på Niemi Bil, oavsett om man är kund eller kollega.
Niemi Bil grundades 2006 som ett familjeföretag och är det än idag. Med tiden har familjen vuxit och vi har fått välkomna nya medarbetare och partners. Vi värdesätter kärlek, öppenhet och lojalitet när vi arbetar tillsammans och bygger relationer med våra kunder. Vår ambition är att bli rikstäckande och branschledande inom kundnöjdhet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.niemibil.se/
Niemi Bil Kontakt
Mikael Höglund mikael.hoglund@niemibil.se 070-191 65 25
