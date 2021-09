Däckskiftare till Järfälla - 2Complete AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Järfälla

Prenumerera på nya jobb hos 2Complete AB

2Complete AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Järfälla2021-09-172021-09-17Har du ett intresse för bilar och vill arbeta som däckskiftare? Just nu söker vi dig som gillar att arbeta fysiskt och söker jobb från oktober till december. Jobbet kommer innebära att du kommer få skifta däcken under högsäsong på ett noggrant och ansvarsfullt sätt. Tvätta samt lagra däcken på kundens däckhotell på ett organiserat sätt. Om du har erfarenhet av att balansera och kränga däck så kan även detta ingå i dina uppgifter.Detta är ett konsultuppdrag, det innebär att du blir anställd på 2Complete Professionals AB och arbetar hos vår kund. Det är en heltidstjänst där du arbetar kl:8.00-17.00, måndag till torsdag 8.00-16.00 på fredag. Uppdraget kommer starta i mitten av oktober och 5 veckor framåt.Vi berättar mer om företaget vid en eventuell intervju.Vi söker dig som har ett teknik intresse och talar svenska flytande då det används i den dagliga kommunikationen. Det anses meriterande om du har arbetat som däckskiftare tidigare eller har någon fordonsutbildning i grunden.Om 2Complete2Complete är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar med personligt engagemang samt en passion för personal. Vår auktorisation i Kompetensföretagen ger oss i sin tur medlemskap i Almega och Svenskt Näringsliv.Det är för oss av yttersta vikt att de personliga förutsättningarna stämmer överens mellan kund och kandidat, likväl som kompetensen. För att uppnå detta vill vi som arbetar på 2Complete skapa en så nära och personlig relation med kunder och kandidater som möjligt. Ett arbete efter dessa riktlinjer skapar förtroende och trygghet, värden som är självklara för en lyckad rekryteringsprocess. Vi rekryterar och bemannar under tjänstemannaavtalet såväl som arbetaravtalet, allt från juniora tjänster till chefer- och specialister.2Complete är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit sedan 2011.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillfälligt arbete, 11 dagar - 3 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-10-162Complete AB5977136