Däckskiftare till Däckpartner i Sundsvall
2026-03-02
Sakta men säkert närmar sig sommaren och Däckpartner behöver förstärkning i verkstaden med däckmontörer under däckbytarsäsongen. Vi söker två personer som kommer att arbeta med däckskifte och däcktvätt.
Som däckskiftare kommer du att arbeta med att skifta från vinter-till sommardäck på bilar som kommer in, både på inbokade tider och på drop-in. Däcktvättare ansvarar för att hämta och lämna däck på förvaringsplatser på lagret samt tvätt av skiftade däck. Som däckskiftare har du också viss kundkontakt i mottagning samt hjälper kunder med att få in bilar i verkstaden. Arbetstempot är högt under denna period och kunder väntar på verkstaden medan däckskiftet utförs.
Ordinarie arbetstider är vardagar kl.07.00-16.30. Arbetet är mycket fysiskt krävande och du kommer att arbeta tillsammans med erfaren personal. Uppdraget är på heltid i 5-6 veckor och sträcker sig från början av april till första veckan i maj beroende på vädret. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och uthyrd till Däckpartner.
DETTA SÖKER VI
Det är meriterande om du som söker har erfarenhet av däckskifte eller liknande arbete och vet vad det handlar om. Vi tror att det viktigaste är att du är effektiv, har rätt inställning och gillar att arbeta i högt tempo.
Du är en person som har lätt för att samarbeta med andra och känner dig trygg med kundkontakt då det är en del av arbetet. Arbetet är mycket fysiskt krävande och det är av den anledningen viktigt att du är i god fysisk form. I arbetet är det också viktigt att hålla ordning och reda på bilnummer, lagerplatser och tidsbokningar varför vi tror att du som söker är en person som gillar ordning och reda.
Däckpartner tillämpar en rökfri arbetsplats. Vi arbetar löpande med urval och intervjuer och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tänk på att ett utförligt CV ökar dina chanser i urvalsprocessen. Ta chansen till ett trevligt och utmanande jobb! Sök tjänsten idag!
