Däckskiftare till Däckpartner/Däckcenter i Luleå
Däckcenter i Luleå AB / Montörsjobb / Luleå
2025-09-25
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vi söker extra personal för oktober månad, din arbetsuppgift blir att skifta hjul på personbilar från vårat däckhotell.
Vi söker dig som kan arbeta heltid med start i oktober. Flytande svenska i tal är även ett krav för tjänsten. Har du tidigare arbetat med däckbyten är det meriterande, men det är inte ett krav.
Vi tror att du gillar att använda kroppen och har lätt att samarbeta med andra människor. Servicekänsla och är noggrann.
B-körkort ett krav
Intervjuer sker löpande så platserna kan vara fyllda innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: ledigajobb.dackcenterilulea@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Däckcenter i Luleå AB
(org.nr 556527-3447), http://www.dackcenterilulea.se
Murbruksvägen 22
)
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
