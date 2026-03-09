Däckskiftare till Bilbolaget
OnePartnerGroup Umeå AB / Maskinreparatörsjobb / Umeå Visa alla maskinreparatörsjobb i Umeå
2026-03-09
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Umeå AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Är du redo och vill jobba under höstens däcksäsong? Bilbolaget Nord i Umeå söker nu dig som vill vara en del av vårt team och skifta däck åt våra kunder.
Bilbolaget har funnits sedan 1932 och är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Renault och Dacia personbilar samt Renault transportbilar. Vi finns på 14 orter från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Bilbolaget tar hand om allt som har med kundens bil ägande att göra. Våra värdeord är omtanke, tillgänglighet, kompetens.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Skifta däck från sommar till vinterdäck för kundernas fordon.
Säkerställa att arbetet utförs korrekt och effektivt genom noggrannhet och struktur.
Bidra till en hög kvalitet och service för att förbättra kundens upplevelse.
Vi ser gärna att du har
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Körkort B
Tillgänglig för heltidsarbete under hela perioden
Fysiskt god form
Noggrann och strukturerad
Dina arbetstider
Heltid, måndag - fredag, 07:00 - 16:00
Säsongsarbete under 6-8 veckor
Möjlighet till förlängt arbete efter säsong under en begränsad tid kan bli aktuellt
Din ansökan
I denna rekryteringsprocess samarbetar Bilbolaget med oss på OnePartnerGroup. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Björn Edberg, bjorn.edberg@onepartnergroup.se
.Vi jobbar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan och kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för att gå vidare träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Umeå AB
(org.nr 559157-1459), https://www.bilbolagetnord.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilbolaget Nord AB Kontakt
Björn Edberg bjorn.edberg@onepartnergroup.se Jobbnummer
9784042