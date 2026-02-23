Däckskiftare sökes till södra Stockholm

Submit AB / Montörsjobb / Stockholm
2026-02-23


Vill du arbeta under däckskiftarsäsongen och samtidigt få in foten på ett väletablerat bemanningsföretag?

Vi är ett bemanningsföretag som under flera år i rad har hjälpt våra kunder att bemanna upp sina däckverkstäder under högsäsong. Däckskiftarperioderna på våren och hösten är en intensiv och viktig tid för våra samarbetspartners, och vi är stolta över att kunna bidra med engagerad och pålitlig personal som underlättar deras arbete när trycket är som störst.
Nu söker vi nya medarbetare inför kommande däckskiftarsäsong!
Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill arbeta praktiskt, trivs i ett högt tempo och är redo att ta ansvar. Arbetsuppgifterna består bland annat av:

Skifte av däck

Tvätt och kontroll av däck

Lagerhantering

Kundbemötande vid behov

Vi ser gärna att du:

Är arbetsvillig och noggrann

Trivs med fysiskt arbete

Kan arbeta i team

Är punktlig och ansvarstagande

Meriterande:

Har erfarenhet av däckbyte

B-körkort

Däckskiftarperioden är inte bara ett tillfälligt jobb - för många är det en väg in i vår organisation. För rätt person finns det efter avslutad säsong goda möjligheter att arbeta vidare hos någon av våra andra kunder, inom olika branscher som vi samarbetar med.
Vi ser denna period som en viktig chans att lära känna nya talanger och ge fler möjligheten att utvecklas tillsammans med oss.
Plats: Södra stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstid: 07:00-16:00

2026-02-23

Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.

Sista dag att ansöka är 2026-08-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7281386-1857677".

Submit AB (org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta)
131 54  NACKA

Submit Bemanning

9759239

