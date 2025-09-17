Däckskiftare norra Stockholm (utbildning ingår)
2025-09-17
Nu söker vi flera däckskiftare till kommande däcksäsong!
Om tjänsten Som däckskiftare kommer du att arbeta på verkstaden hos vår kund med att byta däck inför vintern. Det kan även förekomma visst lagerarbete, där du hanterar hjul, tvättar med mera.
Om dig För att passa i rollen ser vi att du är i god fysisk form, då tunga lyft förekommer. Du har ett intresse för fordon, och har med fördel tidigare bytt däck.
För att lyckas i rollen krävs det att du är arbetsvillig och stresstålig. Du kan arbeta självgående och i team, är lösningsorienterad och noggrann och som ser ett bra bemötande som en självklarhet då även kundkontakt förekommer.
Krav för tjänsten - B-körkort - Goda kunskaper i svenska Det är meriterande om du tidigare arbetat med däckskifte.
Övrigt Tjänsten är på heltid under däcksäsongen. Du kommer att arbeta från mitten av oktober till slutet av november ungefär. Måndag-fredag kl. 7-16
Tjänsten kommer att vara i norra Stockholm, där du kan få jobba i Kista, Spånga, Vällingby, Rosersberg eller Järfälla.
Tjänsten startar med en utbildningsdag i september, där du även får ett diplom vid avklarad utbildning.
Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
