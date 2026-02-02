Däckskiftare inför kommande säsong!
2026-02-02
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Vindeln
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Sollefteå
Är du på jakt efter ett fysiskt arbete? Har du B-körkort? Då är det dig vi söker! Just nu söker vår kund i Umeå däckskiftare som kan arbeta heltid under en begränsad period på 4-5 veckor med start i april.
Vill du ha meriterande erfarenhet och få arbeta tillsammans med härliga kollegor är detta en tjänst för dig, läs vidare för att få veta mer!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med vår kund däckskiftare till Umeå. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning där du är anställd av Professionals Nord och arbetar som konsult hos kunden. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.sePubliceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som däckskiftare arbetar du i huvudsak med att byta och montera däck under kommande högsäsong. Vidare kommer du vara behjälplig vid eventuella kundfrågor samt viss hantering av däckhotellet. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Däckbyte
Lagerhantering
Kundkontakt
För att du ska känna dig trygg i din anställning kommer du givetvis att få en bra introduktion i arbetet. Arbetstiderna är vardagar mellan 07.00-17.00 (schema kan variera).
Vi söker dig som
Kan arbeta heltid under cirka 4-5 veckor med start i april samt har B-körkort. Flytande svenska i tal är även ett krav för tjänsten. Har du tidigare arbetat inom verkstad eller med däckbyten är det meriterande, men det är inte ett krav. Har du ett brinnande intresse för yrket och gillar att meka på fritiden ser vi positivt på det. Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Vi tror att du är en positiv person som tycker om att arbeta fysiskt i högt tempo. Då du kommer att arbeta i team tillsammans med dina kollegor tycker du även om att samarbeta. Du är självklart också en person som sprider glädje både till kollegor och kunder!
START: Början på april
OMFATTNING: Heltid under 4-5 veckor
STAD: Umeå
URVAL: Sker löpande
Kontakt: Emelie Steen
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Sundsvall och Umeå AB
(org.nr 559500-8029) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Emelie Steen emelie.steen@pn.se Jobbnummer
9718729