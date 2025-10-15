Däckskiftare i Göteborg
Jojjens Däckservice AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-10-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jojjens Däckservice AB i Göteborg
***Ange referens "Jdäck" i din ansökan***
Ansökningar tas endast emot via denna annons. Kontakta inte oss direkt.
Vi söker en däckmontör/däckskiftare/däckreparatör! Gillar du praktiskt arbete, fordon och verkstad? Då kan detta vara rätt jobb för dig. Hos oss får du arbeta med ett härligt gäng där noggrannhet och teamwork värdesätts!
Om dig: Du är teknikintresserad, har hög arbetsmoral samt klarar ett fysiskt krävande och tungt arbete. Du är stresstålig, lyhörd och ödmjuk i ditt bemötande.
B-körkort är ett krav.
Truckkort och erfarenhet från verkstadsarbete är meriterande, men inte ett måste.
Arbetsuppgifter: I rollen arbetar du med allt från däckskifte och montering av nya däck till däckreparationer, hjulinställningar och balanseringar. Du hjälper även till på lager och vårt däckhotell och sköter förvaring och framtagning av däck. Du kommer arbeta med olika typer av fordon - från personbilar och MC till lastbilar, hjullastare, grävmaskiner och skottkärror. Du hjälper även till med fordonstvätt och bidrar alltid till att verkstaden hålls städad och i toppskick.
Arbetstider: är vardagar kl. 07-16 eller 08-17. Under högsäsong (vår och höst) kan övertid förekomma vissa veckor, och det är viktigt att du är flexibel för detta.
Omfattning: Tjänsten är på heltid, 100%.
• **Ange referens "Jdäck" i din ansökan*** Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jdäck". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jojjens Däckservice AB
(org.nr 556175-5470)
Artillerigatan 29 (visa karta
)
415 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9558027