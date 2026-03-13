Däckskiftare
Jobcenter in Sweden AB / Montörsjobb / Ljungby Visa alla montörsjobb i Ljungby
2026-03-13
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobcenter in Sweden AB i Ljungby
Däckbytare sökes till däcksäsongen i Ljungby!
Gillar du fysiskt arbete, högt tempo och att jobba i team? Nu söker vi däckbytare till kommande däcksäsong i Ljungby!
Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team där kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet står i fokus.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Däckbyte på olika fordon
Kontroll av lufttryck och balansering
Tvätta däck
Säkerställa ett smidigt arbetsflöde tillsammans med kollegor
Lagerföra hjulen
Vi söker dig som
Har erfarenhet av däckbyte (meriterande)
Är fysiskt stark och trivs i ett högt tempo
Är noggrann, ansvarstagande och en lagspelare
Ordningssinne
Flexibel
Plats: Ljungby
Arbetstid: 07-16 eller 08-17
Möjlighet till anställning på annat uppdrag efter avslutad däcksäsong
Säsongsanställning med möjlighet till extra timmar
Redo att växla upp inför säsongen? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobcenter in Sweden AB
(org.nr 559028-7412) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobcenter Recruitment Kontakt
Gunilla Johansson gunilla@jobcenter.se Jobbnummer
9797063