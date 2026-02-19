Däckskiftare
Willmans Däck AB / Montörsjobb / Umeå Visa alla montörsjobb i Umeå
2026-02-19
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Willmans Däck AB i Umeå
Nu söker vi däckmontör för säsongsarbete hos oss på Willmans däck i Umeå. Erfarenhet av liknande jobb är meriterande. Finns möjlighet för fortsatt anställning.
Arbetet beräknas pågå under högsäsong ca 6 veckor. Beräknad start för arbetet är 1 april. Som däckmontör kommer du att framförallt skifta däck men det kan även bli aktuellt med att kränga och balansera däck. Därför ser vi gärna att du har erfarenhet från att ha arbetat i verkstadsmiljö. Gärna som hjulskiftare tidigare säsonger eller som mekaniker.
Arbetet är fysiskt krävande och du arbetar ofta i högt tempo. Detta är ett yrke som passar dig som är villig att hugga i, gillar att arbeta i grupp samt tycker det är kul att träffa kunder. Detta jobb kan även innebära viss kvällsarbete och helgarbete.
Begränsat antal platser och intervjuer sker löpande så platserna kan vara fyllda innan sista ansökningsdag.
Vi söker dig som:
Är pålitlig och ansvarsfull
Driven och tar egna initiativ
Servicemedveten
Positiv och lätt för att samarbeta med andra människor.
Körkortsbehörighet: B Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@willmansdack.se Arbetsgivare Willmans Däck AB
(org.nr 556715-8380), https://www.willmansdack.se
Kardangatan 5 (visa karta
)
904 22 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9752177