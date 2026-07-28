Däckskiftare - Höstsäsongen 2026
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2026-07-28
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Däckskiftare sökes – Höstsäsongen 2026
Vi söker nu erfarna däckskiftare för höstsäsongen 2026. Arbetet utförs hos flera av våra kunder i Göteborg med omnejd. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som redan har en annan sysselsättning och vill komplettera med säsongsarbete under hösten.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som däckskiftare arbetar du med att byta däck på personbilar och lätta fordon hos kundens olika uppdragsgivare i Göteborgsregionen. Arbetet är säsongsbetonat och intensivt under höstperioden när efterfrågan på däckbyten är som störst.Dina arbetsuppgifter
Demontering och montering av däck och fälgar
Balansering av hjul
Kontroll av däckens skick och lufttryck
Hantering och förvaring av kundernas däck
Kundkontakt och service på arbetsplatsenKvalifikationer
Tidigare erfarenhet av däckskifte är ett krav
Annan huvudsaklig sysselsättning (t.ex. anställning, studier eller eget företag) är ett krav
Förmåga att arbeta effektivt och noggrant under högt tempo
God fysik då arbetet är fysiskt krävande
Körkort är meriterande
Vi erbjuder
Behovs- och visstidsanställning under höstsäsongen 2026
Arbete hos flera kunder i Göteborg med omnejd
Ett fartfyllt och omväxlande arbete
Möjlighet att arbeta tillsammans med ett engagerat teamSå ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Talea Work AB
(org.nr 556959-4954), https://talea.se/
417 24 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsassistent
Julia Halfvarsson Julia@talea.se +46707771590 Jobbnummer
10014115