Däckpersonal till Motor Trend Lidköping
2025-09-12
Vi söker extrapersonal till vinterns däcksäsong hos oss på Motor Trend i Lidköping.
Jobbet innebär att du kommer jobba i ett lag där vi skiftar hjul på våra kunders och våra interna bilar under däcksäsongen. Skiften sker på bokade tider. Hjulen tvättas sedan i maskin och läggs upp i vårt däckhotell med hjälp av truck.
Din roll blir att förbereda teknikerna för skiftet och ansvara för tvätt av hjulen och lagerhanteringen. Hjulskiften kommer också förekomma.
Vi har de flesta hjul lagrade på vårt däckhotell i dag, men även medhavda hjul finns för skifte.
Tunga lyft förekommer, vid montering på bil använder vi oss av elektriska hjullyftar.
Hantera däcklager och registrering i däckhotell
Truckkörning med ledstaplare
Tvätt av hjul i hjultvättmaskin
Skifte av hjul
Inkodning av däcktrycksensorer
Enklare serviceåtgärder
Om du har erfarenhet av däckmontering/balansering kan även detta förekomma
Om dig:
Ansvarstagande
Vana av att jobba i högt arbetstempo
Noggrann och lösningsorienterad
Gott kundbemötande och bra kommunikation
God fysik
Tekniskt intresseradKvalifikationer
B-körkort manuell/automat
Erfarenhet av däckskifte/däckmontör eller liknande arbete med fordon
Truckkort meriterande
Kan arbeta i grupp, men även självgående
God känsla för service och kunna kommunicera på svenska
Övrig information:
Omfattning: Säsongsarbete med start kring 13oktober och pågår till 1 dec eller enligt överenskommelse. Arbetstid 7-16
Din ansökan skickar du senast 30 september till jobb@motortrend.se
. Märk ansökan med "Däckarbete Lidköping". Urvalet sker löpande, så vänta inte att skicka in din ansökan.
Frågor besvaras av servicechef Andreas Nord på telefon 0510-31 09 01 eller mejl andreas.nord@motortrend.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobb@motortrend.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckarbete Lidköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motor Trend AB
(org.nr 556346-6969)
Traversgatan 16 (visa karta
)
531 40 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motor Trend Lidköping Kontakt
Andreas Nord andreas.nord@motortrend.se 0510-31 09 01 Jobbnummer
9507222