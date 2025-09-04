Däckmontörer till Rosersberg omgående
2025-09-04
Om tjänsten:
Just nu söker vi engagerade däckmontörer till vår samarbetspartner i Rosersberg som är belagt i norra Stockholm. Tjänsten sträcker sig från augusti till december med möjlighet till förlängning.
Vem söker vi?
Vi söker en motiverad och självgående person som trivs i ett högt arbetstempo och som söker en långsiktig anställning. Du är en lagspelare som bidrar med en positiv inställning och strävar efter att utföra arbete med hög kvalitet. Noggrannhet och ansvarstagande är grundläggande krav för denna tjänst.
Arbetsuppgifter: Plockning och paketering av varor
Assistera vid in- och utleveranser
Montering av däck på fälg
Däckbalansering
Kvalifikationer:
Flytande svenska i både tal och skrift samt förmåga att kommunicera på engelska. Det är meriterande om du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. Du ska vara bekväm med att arbeta i högt tempo och ha god förmåga att arbeta i team. Arbetet kan vara tung så vi ser gärna att du är fysisk aktiv.
Plats: Rosersberg
Start: omgående
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Måndag - fredag 07:30-16:30
Om oss:
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta fahami@submitbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837) Arbetsplats
Submit Bemanning Kontakt
Jesper Tamimi jesper@submitbemanning.se Jobbnummer
9491410