Däckmontörer till kund i Strängnäs sökes!
2026-03-06
Nu söker vi däckmontörer till vår kund i Strängnäs med start omgående!
Du kommer att arbeta i en modern verkstad med engagerade och inkluderande kollegor. Arbetsmiljön är trygg och teamet värderar samarbete och respekt högt. Här får du möjlighet att utveckla dina tekniska färdigheter och bidra till en hög servicenivå för kunder.
Som däckmontör kommer du att arbeta med allt inom däckbyte, hjulskifte och förberedelser inför säsongernas däckskiften. Rollen passar dig som trivs med ett rörligt och fartfyllt arbete där kvalitet och kundservice står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Däckskifte kopplat till säsong - byta och montera däck på personbilar och lätta transportfordon
Kontroll av däckens mönsterdjup och slitage
Tvätt och förvaring av hjul och däck
Balanskontroll av hjul
Enklare kontroller av fordonets status, såsom kontroll av bultar och lufttryck
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, arbetsvillig och trivs med ett fysiskt arbete. Du är lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta i ett team. God kundservice och effektivitet är grundläggande egenskaper för att lyckas i rollen.
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
B-körkort är ett krav
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men inget krav
Du är flexibel och kan arbeta i ett högt tempo, särskilt under säsongerna för däckbyte
Eventuella frågor tas med Arena Personal
Start 15/1
Ansök redan idag och säkra din plats i ett engagerat team inom fordonsbranschen!
