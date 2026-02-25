Däckmontörer till kommande däcksäsong! (14 jobb)
2026-02-25
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
, Tibro
, Mariestad
, Vara
, Vänersborg
Dina arbetsuppgifter
Skifta däck med hög precision
Köra in och ut kundbilar i verkstaden
Hämta, bära och hantera däck från förvaring
Grundläggande däckservice
Säkerställa ordning och följa säkerhetsrutiner
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet av däckbyte (yrkesmässigt eller privat på regelbunden nivå)
God fysisk förmåga
Pålitlig, punktlig och arbetsdisciplinerad
Erfarenhet av krängning, balansering eller punkteringslagning
Tidigare arbete i verkstad eller däck hotell
Körkort (kunder kör ofta in själva)
Urval
