Däckmontörer till kommande däcksäsong! (14 jobb)

Jovi Konsult AB / Montörsjobb / Skövde
2026-02-25


Publiceringsdatum
2026-02-25

Dina arbetsuppgifter
Skifta däck med hög precision

Köra in och ut kundbilar i verkstaden

Hämta, bära och hantera däck från förvaring

Grundläggande däckservice

Säkerställa ordning och följa säkerhetsrutiner

Meriterande

Dokumenterad erfarenhet av däckbyte (yrkesmässigt eller privat på regelbunden nivå)

God fysisk förmåga

Pålitlig, punktlig och arbetsdisciplinerad

Erfarenhet av krängning, balansering eller punkteringslagning

Tidigare arbete i verkstad eller däck hotell

Körkort (kunder kör ofta in själva)

Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7295491-1861942".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jovi Konsult AB (org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Hertig Johans gata 10 (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Arbetsplats
Jovi

Jobbnummer
9764125

