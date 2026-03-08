Däckmontörer i centrala Malmö (Säsongsarbete)

Junior TeamWork AB / Montörsjobb / Burlöv
2026-03-08


Vi söker däckmontörer för säsongsarbete under perioden 16 mars - 15 maj (Dagtid, 7-17)

Publiceringsdatum
2026-03-08

Dina arbetsuppgifter
Montering och demontering av däck på personbilar
Balansering av hjul
Tvätt och förvaring av däck
Enklare kundservice vid behov
Hålla arbetsplatsen ren och organiserad

Kvalifikationer
Erfarenhet av däckmontering minst en säsong
God fysisk kondition (arbetet är fysiskt krävande)
Noggrann och ansvarstagande
Förmåga att arbeta i högt tempo
Grundläggande svenska eller engelska
B-körkort är ett krav

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb_@teamworkbemanning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DM2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junior TeamWork AB (org.nr 559211-0711)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9783506

