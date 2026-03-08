Däckmontörer i centrala Malmö (Säsongsarbete)
Junior TeamWork AB / Montörsjobb / Burlöv
2026-03-08
Vi söker däckmontörer för säsongsarbete under perioden 16 mars - 15 maj (Dagtid, 7-17)Publiceringsdatum2026-03-08Dina arbetsuppgifter
Montering och demontering av däck på personbilar
Balansering av hjul
Tvätt och förvaring av däck
Enklare kundservice vid behov
Hålla arbetsplatsen ren och organiseradKvalifikationer
Erfarenhet av däckmontering minst en säsong
God fysisk kondition (arbetet är fysiskt krävande)
Noggrann och ansvarstagande
Förmåga att arbeta i högt tempo
Grundläggande svenska eller engelska
B-körkort är ett krav
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
