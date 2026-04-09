Däckmontör till Volvo Car Kista
Vill du vara med och skapa en smidig, säker och professionell upplevelse för våra kunder - varje dag? Nu söker vi en skicklig och engagerad Däckmontör som vill bli en viktig del av vårt team på Volvo Car Kista.
Om rollen
Som Däckmontör hos oss får du ett omväxlande och självständigt arbete där du, tillsammans med din kollega, ansvarar för hela driften av vårt däckhotell i Kista. Du arbetar med hela flödet - från mottagning och förvaring till transport, försäljning och service av hjul.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Ta emot, märka upp och förvara kundhjul i däckhotellet
Tvätta hjul, laga punkteringar samt montera och balansera däck
Driva och planera våra egna transporter samt samarbeta med externa transportörer
Säkerställa ordning och reda i både system och verkstadsmiljö
Här får du en roll där du verkligen kan påverka kundupplevelsen - och där kvalitet och noggrannhet står i centrum.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en miljö där tempot är högt och dagarna varierade. Du är flexibel i ditt arbetssätt, har lätt för att hantera många moment samtidigt och ser alltid kundens behov som en naturlig del av arbetet.
Vidare ser vi att du:
Är noggrann och arbetar metodiskt
Tar ansvar för dina uppgifter och gärna driver förbättringar
Har en positiv inställning och bidrar till god stämning i teamet
Gillar att skapa struktur och ordning - både digitalt och fysiskt
Vad kan du?
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Gymnasieexamen
B-körkort
Truckkort
Meriterande är om du även har:
Förarintyg för saxlyft eller skylift
Erfarenhet från bilverkstad, däckverkstad eller lager
Utbildning som mekaniker
Erfarenhet av Tacdis, Däckdata och god vana i Excel
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Tekniskt intresse och god datorvana ser vi som en stor fördel.
Vi erbjuder
Ett spännande arbete som ger stimulans och där du kan vara med och påverka.
En trygg och förmånlig anställning som omfattas både av kollektivavtal och generösa personalförmåner.
Ett företag som tror på mångfald. Du får arbeta med människor med olika erfarenheter och med olika perspektiv.
En arbetsplats där du får vara med och bidra till att driva innovation, utveckla nya koncept och skapa en miljö där alla trivs och vill vara. Där idéer skapas och innovationskraften är påtaglig.
Om Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse samt med 6 månaders provanställning. Vi tillämpar löpande urval, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med vår värdegrund. Publiceringsdatum2026-04-09Om företaget
Volvo Car Retail är en del av Volvo Cars och erbjuder nya och begagnade bilar samt verkstad- och servicetjänster av Volvo, Polestar och Lynk & Co. Genom hållbara produkter, innovativa lösningar och laddade upplevelser vill Volvo Car Retail göra betydande skillnad varje dag för våra kunder, anställda, branschen i stort och generationer på väg. Och vi gör det tillsammans. Vi finns representerade på 15 anläggningar i Stockholm, Göteborg och Enköping samt består av ca 800 medarbetare.
Så här rekryterar vi
Vi tillämpar löpande urval, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. I rekryteringsprocessen är första steget intervjuer därefter referenstagning samt bakgrundskontroll. Vissa roller kräver även en specifik hälsoundersökning. Volvo Car Retail strävar efter en så transparent process som möjligt och vi gör vårt bästa för att hålla alla kandidater uppdaterade på vad som händer.
Vill du vara med på resan? Välkommen till Volvo Car Retail! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Car Retail AB
(org.nr 556627-6175), https://jobb.volvocarretail.se
Kronåsvägen 2-4 (visa karta
)
191 46 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Volvo Car Retail Kontakt
Fredrik Schmitt fredrik.schmitt@volvocarretail.se 08-58000733
