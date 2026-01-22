Däckmontör till Norrtälje
Starfinder AB / Maskinreparatörsjobb / Norrtälje Visa alla maskinreparatörsjobb i Norrtälje
2026-01-22
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Starfinder AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Täby
, Österåker
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Vi söker duktiga däckmontörer för säsongsarbete som startar till våren och pågår cirka 2-3 månader med goda chanser till förlängning. Du kommer jobba hos en auktoriserad och professionell bilverkstad med moderna lokaler och verktyg. Dina arbetsuppgifter kommer innebära att hjälpa verkstadens kunder med däckbyte från vinterdäck till sommardäck. Det kommer även innebära att köra in och ut bilar ifrån verkstaden samt hämta och lämna däck på lagret. Du kommer att arbeta hos en auktoriserad bilverkstad med placering i Norrtälje.Profil
Vi söker dig som tidigare har jobbat med däckskifte/däckmontering eller har ett privat intresse för bilar. Du har gärna läst fordonstekniska programmet på gymnasiet alternativt "hobbymekat". För att lyckas i rollen krävs det att du är arbetsvillig, stresstålig och inte rädd för att arbeta fysiskt. Det här är ett jobb för dig som är självgående och som har ett trevligt bemötande gentemot kunder och kollegor.
Krav för att du ska vara aktuell för tjänsten är:
Du har manuellt B-körkort och god fysik
Det är meriterande om du har erfarenhet av montering och balansering av däck
Arbetstiderna är förlagda under dagtid måndag-fredag, 7-16. Detta är en tjänst på heltid med start under våren. Uppdraget kommer att pågå i ett par månader, med goda chanser till förlängning. Du kommer jobba som uthyrd konsult och få en anställning hos Starfinder, samt en konsultchef som finns vid din sida längs vägen och stöttar dig i ditt arbete.
Frågor om tjänsten och processen besvaras av Amanda Svenberg 076-009 77 46. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig, välkommen med din ansökan!
Starfinder är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag, vi har kollektivavtal och är medlemmar i Svenskt Näringsliv och Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205) Kontakt
Amanda Svenberg amanda.svenberg@starfinder.se Jobbnummer
9698149