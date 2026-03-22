Däckmontör till Moberg Bil // Göteborg
2026-03-22
Är du däckmontör idag och sugen på att kombinera verkstadspuls med struktur, planering och full koll på hela däckflödet?
Om Moberg Bil Moberg Bil är en etablerad aktör inom inköp och försäljning av begagnade bilar. Vi är en märkesoberoende handlare och hanterar fordon i alla prisklasser -- från personbilar, transportbilar och pickuper till premium- och sportbilar. Här jobbar vi tätt tillsammans mot samma mål och allas kompetens behövs för att vi ska lyckas. Tillsammans med Oddwork söker vi nu en erfaren mekaniker till vårt drivna verkstadsteam.
Den här rollen passar dig som: Vill ta ägandeskap för ditt arbete från dag ett och säkerställa att varje bil som lämnar hallen är rätt utrustad och redo för leverans. Du trivs i en varierande vardag där du får arbeta självständigt, planera din egen tid och ha full koll på flödet. Med ett öga för detaljer och kvalitet ser du till att inget lämnas åt slumpen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Däckskiften och omläggning av däck
Säkerställa att bilar är korrekt utrustade inför leverans
Skapa arbetsordrar och planera ditt dagliga arbete
Driva och ansvara för det dagliga arbetet i däckhotellet
Inventera, registrera och hantera däck (inkl. överskott och avskrivning)
Fatta beslut kring åtgärder baserat på skick och behov
Bidra aktivt till teamets gemensamma mål
Vi är anslutna till Autoexperten och har bra tillgång till reservdelar och teknisk support. Dessutom har vi nära kontakt med flera större märkesinriktade verkstäder och deras resurser är bara ett samtal bort.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av däckbyte och däckhantering
Är van att arbeta självständigt och ta egna beslut
Har datorvana och administrativ förmåga
Har B-körkort
Är flytande i svenska och god engelska
Varför välja Moberg Bil? Hos Moberg Bil får du en stabil och väletablerad arbetsgivare med kvalitet och långsiktighet i fokus. Vi är inte som andra bilhandlare. Vi är en resultatdriven utmanare som har bestämt oss för att sätta en helt ny standard för bilaffärer. Genom mod, effektiva processer och ständig förbättring driver vi den förändring som branschen så väl behöver. Hos oss handlar vardagen om att alltid vilja bli bättre än igår. Vi arbetar i ett högt tempo där eget ansvar, personlig utveckling och kunden står i centrum. Som anställd ger vi dig möjlighet att ta plats och med korta beslutsvägar har du möjligheten att driva förändring på riktigt! Vi tror inte på att förvalta, vi tror på att utveckla, utmana och leda.
Du får även:
Sjukvårdsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att utvecklas vidare och växa inom bolaget
START: Enligt överenskommelse PLATS: Göteborg OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast lön KONTAKT: Head of Recruitment Delivery, Ellinor Hellberg, ellinor@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2026-04-20
