Däckmontör till Kungsängen
2026-01-23
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
Däcksäsongen är en utmärkt chans för dig som brinner för bilar och drömmer om att skapa dig en karriär inom bilbranschen! Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker duktiga däckmontörer för säsongsarbete som startar under våren och pågår cirka två månader med eventuell förlängning . Du kommer jobba hos en auktoriserad och professionell bilverkstad med moderna lokaler och verktyg. Dina arbetsuppgifter kommer innebära att hjälpa verkstadens kunder med däckbyte från vinterdäck till sommardäck. Det kommer även innebära att köra in och ut bilar ifrån verkstaden samt hämta och lämna däck på lagret. Du kommer att arbeta i en bilverkstad i södra Stockholm.Profil
Du bör ha jobbat med hjulskifte/däckmontering sedan innan eller ha ett privat intresse för bilar. Du har gärna läst fordonstekniska programmet på gymnasiet alternativt "hobbymekat". Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
B-körkort och god fysik
Erfarenhet av montering (kränga av och på fälg) och balansering av däck är det mycket meriterande
Detta är en tjänst på heltid, med start under mars månad. Uppdraget kommer att pågå cirka två månader, och därefter kommer vi göra vårt yttersta för att se till att du hittar anställning inom lager, logistik eller på en verkstad. Du kommer jobba som uthyrd konsult och få en anställning hos Starfinder samt en konsultchef som finns vid din sida längs vägen och stöttar dig i ditt arbete. Arbetstiderna är förlagda under dagtid måndag- fredag.
Frågor om tjänsten och processen besvaras av Frida Eriksson, 076-009 65 02. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!
Starfinder är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag, vi har kollektivavtal och är medlemmar i Svenskt Näringsliv och Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag. Så ansöker du
