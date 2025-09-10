Däckmontör till höstsäsong

Lättkrängt AB / Montörsjobb / Karlstad
2025-09-10


Nu söker vi däckmontörer inför hösten och den kommande skiftessäsongen. Säsongen pågår ca 6v beroende på väderförutsättningar och efterfrågan.
Vi söker dig som:
är noggrann, ansvarstagande och sätter säkerheten först
är pålitlig och punktlig
har en positiv inställning och fungerar bra både självständigt och i team

Som däckmontör hos oss kommer du att:
Skifta hjul på kundbilar från sommar till vinter
Kontrollera lufttryck och däckens skick.
Tvätta i hjultvätt, mäta upp och märka in hjulset till däckhotell
Hantera kundkontakt och ta betalt
Om tidigare erfarenhet finns av montering/balansering kan detta också bli aktuellt.

B-körkort är ett måste i rollen.
Tidigare erfarenhet från rollen är meriterande men inget krav, intern utbildning ges.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: jobb@lattkrangt.se

Arbetsgivare
Lättkrängt AB (org.nr 559263-0064), https://lattkrangt.se
Skårevägen 63 (visa karta)
653 50  KARLSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9503110

