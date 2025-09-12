Däckmontör till Arendal
Pokayoke AB / Montörsjobb / Göteborg Visa alla montörsjobb i Göteborg
2025-09-12
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-12Om tjänsten
Vi söker en däckmontör för en heltidsanställning hos vår kund på Arendal.
Du kommer att arbeta i ett härligt och hjälpsamt team med att montera och balansera däck och fälgar enligt specifika instruktioner.
Denna roll kräver noggrannhet, teknisk skicklighet och förmåga att arbeta självständigt men du har ju naturligtvis bra hjälpmedel för att jobba effektivt.
Arbetstiderna är 07:15-16:15 måndag-fredag och tillsättning sker omgående.Arbetsuppgifter
Du kommer montera däck och fälg vilket kräver en god fysiskt förmåga. Arbetet kräver också att du har huvudet på skaft.
Du förväntas vara självgående, noggrann och ha god organisatorisk förmåga för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett professionellt sätt.
Vad vi söker
Vi söker dig med god fysiskt förmåga som har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Har du erfarenhet av däcklager och montering eller balansering sedan tidigare är det meriterande.
Inget truckkort krävs för tjänsten men är självklart meriterande.Kvalifikationer
Svenska
Fysiskt stark
Meriterande:
Truckkort
Erfarenhet Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "900". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Kontakt
Marcus Eriksson me@pokayoke.se Jobbnummer
9506967