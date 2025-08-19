Däckmontör sökes till kund i Göteborg
2025-08-19
Nu söker vi flera däckmontörer till kommande däcksäsong!
Om tjänsten Som däckmontör kommer du att arbeta hos vår kund i Göteborg med att montera däck på fälg. I rollen förekommer även annat lagerarbete, såsom utlastning och plock, så du som söker bör vara flexibel med arbetsuppgifter.
Om dig För att passa i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet av däckmontering. Du är i god fysisk form och arbetsvillig. Som person vill du gärna ha ordning och reda, är prestigelös och har hög arbetsmoral.
Krav för tjänsten - Erfarenhet av däckmontering (montera däck på fälg) - Goda kunskaper i svenska
Övrigt Arbetstider måndag-fredag kl. 7:30-16:30 Tjänsten är på heltid med start omgående fram till December.
Möjlighet till förlängning.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
