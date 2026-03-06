Däckmontör sökes i Eskilstuna

Aura Personal AB / Montörsjobb / Eskilstuna
2026-03-06


Vi söker nu erfarna däckmontörer till vår kund i Eskilstuna. Har du tidigare arbetat under däcksäsongen och har erfarenhet av däckmontering samt balansering? Då kan du vara den vi söker. Tjänsten är heltid måndag till fredag, 07-16, med möjligheter till övertidsarbete.

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Montering och balansering av däck

Reparationer av däck

Truckkörning, däckskifte och däcktvätt

Erfarenhet från verkstadsmiljö eller fordonsutbildning är mycket relevant för denna tjänst

Vi söker dig som

Driv och vilja lära dig nya saker

Lösningsorienterad och social

Fysisk arbetskapacitet

Behärskar svenska i tal och skrift

Tidigare erfarenhet/utbildning inom fordonsbranschen

B-körkort

Meriterande

Militärtjänstgöring

Kunskaper i engelska eller andra språk

Om företaget
Aura Personal tror på människors potential. Vi är övertygade om att många fler kan lyckas bara de får chansen. Vårt fokus är att hitta och utveckla talanger som vill växa och se möjligheter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Eskilstuna Centrum (visa karta)
632 18  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9782259

