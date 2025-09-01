Däckmontör, säsongsjobb
2025-09-01
Säsongen för byte till vinterdäck är snart här och därför söker vi däckmontörer som vill förstärka vårt team under perioden 6 oktober till 12 december. Är du servicemedveten, har god fysik och kanske jobbat med däck eller på lager? Välkommen med din ansökan!
Om dig För att lyckas och trivas i rollen som däckmontör söker vi dig som Har god fysik då det förekommer tunga lyft dagligen Tycker om mötet med kunden Tar ansvar och är pålitlig Bidrar med arbetsglädje och som har lätt för att samarbeta
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av däckmontage, montering och balansering.
För tjänsten är goda kunskaper i svenska och B-körkort är ett krav.
Om jobbet Som däckmontör arbetar du i verkstaden med att ta emot kunder och deras bilar för att byta från sommardäck till vinterdäck. Ytterligare arbetsuppgifter är tvättning och inlagring av däck.
Omfattning: Heltid perioden 6 oktober till 12 december Arbetstider: Dagtid Placeringsort: Växjö
Vad Holmgrens Bil erbjuder Holmgrens Bil erbjuder en spännande arbetsplats som bygger på sunda värderingar i en händelserik bransch. Vårt varumärkeslöfte Vi bryr oss och våra kärnvärden glädje, respekt, ansvar och sparsamhet genomsyrar allt vi gör och står för. Den riktar sig inte bara till våra kunder, utan i allra högsta grad även till alla våra medarbetare. Läs gärna mer om oss här. Ansökan Ansök senast 21 september 2025. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta Martin Fjordestam, telefon 0470-70 04 16, mailadress martin.fjordestam@holmgrensbil.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmgrens Bil AB
(org.nr 556313-6620) Arbetsplats
Holmgrens Bil Kontakt
Amanda Widman amanda.widman@holmgrensbil.se Jobbnummer
9485869