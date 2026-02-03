Däckmontör, säsongsarbete
2026-02-03
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Vi söker nu däckmontör för att stärka upp inför kommande säsongsskiften, erfarenhet av montering av däck kommer prioriteras i ansökningarna. B körkort (manuell) krävs då du kommer behöva flytta bilar. Behärska svenska språket i tal och skrift, kunna jobba 07:00-17:00 måndag-fredag.
Vi lägger stor vikt vid egenskaper som noggrann, lyhörd och lagspelare. Flexibel är viktigt då jobbet är varierande och ingen dag är den andra lik.
Vi anställer löpande så tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: info@dackbolaget.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckmontör". Arbetsgivare Däckbolaget i Växjö AB
(org.nr 556393-7324)
Ljungadalsgatan 9 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9718998