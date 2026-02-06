Däckmontör med omgående uppstart!
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
Har du ett intresse för bilar och har erfarenhet inom däckskifte och mek? Tycker du om att arbeta fysiskt och i högt tempo? Då kan vi ha jobbet för dig!
Om kundföretaget
Kundföretaget är en de största aktörerna inom bilvård och verkstad i Norden.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer initialt att vara montering av däck på fälg. Till säsong kommer det även att inkludera däckskifte, balansering samt montering av däck på personbilar.Kvalifikationer
• Du bör tycka om att arbeta i ett högt tempo
• Tidigare arbetat som däckmontör/däckskiftare
• God fysik
• Goda kunskaper i svenska språket då det används i mötet med kund
• B-körkort (manuell)
Meriterande
• Tillgång till bil
• Mek erfarenhetAnställningsvillkor
Start: Omgående
Ort: Malmö
Arbetstider: 7.00-16.00
Omfattning: HeltidProfil
Du som person bör ha ett gott förhållningssätt till tuffa arbetsuppgifter. Din förmåga att samarbeta tillsammans med kollegor är god, samtidigt som du bidrar med ett gott humör. Att vara pålitlig och komma i tid ser du som en självklarhet.Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Detta för att samtliga ansökningar ska behandlas lika.
