Däckmontör/Lagerarbetare
2026-02-26
Harlösa Däckservice söker inför vårsäsongen medarbetare till vårt härliga team!
För att passa hos oss bör du ha lätt för att samarbeta med andra människor, trivas med att arbeta fysiskt och värdera service högt då du dagligen kommer ha kontakt med kunder. Då arbetet är intensivt under säsong bör du klara av att arbeta under viss stress.
Svenska och B-körkort är ett krav, meriterande om du har tidigare erfarenhet.
Tjänsten innefattar heltid och tidsbegränsad anställning.
Är du vår nya stjärna? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: joachim@harlosadack.se
Arbetsgivare Sjöblom, Kent Sixten
, http://www.harlosadack.se
241 65 HARLÖSA
