Däckmontör / Däcklager Rosersberg
Abs Wheels Sweden AB / Montörsjobb / Sigtuna Visa alla montörsjobb i Sigtuna
2026-06-23
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Däckmontör till ABS Wheels i Rosersberg
Vill du arbeta i ett växande företag med stark laganda?
ABS Wheels söker nu en däckmontör till vår anläggning i Rosersberg. Vi söker dig som är arbetsvillig, har ett gott driv och trivs med ett fysiskt arbete där kvalitet och teamwork står i fokus.
Du blir en del av ett engagerat team på cirka 20 personer där samarbete, ansvarstagande och arbetsglädje är viktiga delar av vardagen.
Om ABS Wheels
ABS Wheels är en av Sveriges ledande e-handlare inom däck och fälgar. Vi levererar produkter till kunder över hela Sverige och arbetar dagligen med allt från personbilar till transportfordon.
Läs mer om oss på:https://www.abswheels.se/Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Som däckmontör kommer du bland annat att:
Montera däck och fälgar
Byta däck på inkommande och utgående hjul
Sortera och hantera däck och fälgar på lager
Säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet
Bidra till ordning och struktur på arbetsplatsen
Vi söker dig som
Är arbetsvillig och har en positiv inställning
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god fysik
Är noggrann och ansvarstagande
Har erfarenhet av däckskifte, verkstad eller liknande arbete, meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Intern utbildning på våra maskiner och monteringsutrustning
En trygg arbetsplats med stark gemenskap
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Arbete i moderna lokaler i RosersbergKvalifikationer
B-körkort
Talar SvenskaSå ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka din ansökan redan idag till:
📧 jobb@abswheels.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: jobb@abswheels.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ABS Wheels däckmontör 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABS Wheels Sweden AB
(org.nr 556839-5429), https://www.abswheels.se/
Göran Hammarsjös väg 2 (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Abs Wheels Sweden AB Jobbnummer
9975369