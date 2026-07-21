Däckmontör
Bilsmidigt AB / Montörsjobb / Upplands Väsby Visa alla montörsjobb i Upplands Väsby
2026-07-21
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Har du ett intresse för bilar, gillar att arbeta praktiskt och trivs i en arbetsmiljö med högt tempo? Bilsmidigt söker nu en noggrann och driven däckmontör till vår anläggning i Upplands Väsby.
Om Bilsmidigt
Bilsmidigt är en växande digital bilhandlare som säljer begagnade bilar över hela Sverige. Våra kunder kan genomföra hela bilköpet online och få bilen levererad direkt hem.
På vår anläggning arbetar flera olika avdelningar tillsammans för att förbereda bilarna inför försäljning och leverans. Arbetet omfattar bland annat testning, verkstad, däckhantering, rekonditionering, fotografering och logistik.
Nu söker vi en däckmontör som vill bli en viktig del av vårt produktionsteam. För rätt person finns även goda möjligheter att utvecklas inom bolaget och på sikt arbeta med bredare arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Som däckmontör ansvarar du för att våra bilar har rätt hjul och däck inför annonsering, försäljning och leverans. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor inom verkstad, logistik och bilproduktion.
Arbetet är praktiskt och stundtals fysiskt krävande. För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta effektivt utan att tumma på säkerhet, kvalitet eller noggrannhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Montering och demontering av hjul och däck på personbilar och transportbilar
Omläggning och balansering av däck
Kontroll och justering av lufttryck
Kontroll av däckens skick, mönsterdjup och eventuella skador
Enklare reparationer av punkteringar
Tvätt, märkning och organisering av hjul
Lastning, lossning och förflyttning av däck
Säkerställa att rätt hjul monteras på rätt bil
Hålla arbetsplatsen ren, säker och organiserad
Hjälpa till med andra förekommande arbetsuppgifter inom verkstad, logistik och bilproduktion
Vi söker dig som
Är praktiskt lagd och tycker om att arbeta med bilar
Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Har god fysik och klarar av återkommande tunga lyft
Kan arbeta effektivt både självständigt och tillsammans med andra
Har en positiv inställning och hjälper till där det behövs
Klarar av att arbeta i ett högt tempo under intensiva perioder
Är flexibel och villig att lära dig nya arbetsuppgifter
Har B-körkort
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Tidigare erfarenhet av däckmontering, verkstad eller fordonsbranschen är meriterande, men inget krav. För rätt person finns möjlighet att lära sig arbetet på plats.
För att trivas hos oss
Hos Bilsmidigt händer det mycket och arbetsdagen kan förändras snabbt. Vi söker därför dig som är flexibel, lösningsorienterad och inte väntar på att någon annan ska ta tag i arbetsuppgifterna.
Du uppskattar tydliga mål och ett högt arbetstempo. Du tar ansvar för ditt arbete och bidrar till att bilarna blir färdiga snabbt, säkert och med god kvalitet.
Vi värdesätter personer som visar engagemang, tar egna initiativ och vill utvecklas. För dig som är duktig och visar framfötterna finns möjlighet att bredda rollen, lära dig fler delar av verksamheten och få större ansvar inom exempelvis verkstad, logistik och bilproduktion.
Vi erbjuder
En viktig roll i ett snabbt växande företag
Ett varierande och praktiskt arbete
Möjlighet att utvecklas inom däck, verkstad och fordonslogistik
Möjlighet att bredda rollen och arbeta med fler delar av verksamheten
Engagerade kollegor med ett gemensamt fokus på resultat
En modern och digital arbetsplats där förbättringsförslag uppskattas
Möjlighet att få större ansvar för den som visar engagemang, initiativförmåga och goda resultat
Anställningsvillkor
Anställningsform: Timanställning
Placering: Upplands Väsby
Arbetstider: Vardagar, med möjlighet till arbete på kvällar och helger vid behov
Tillträde: Enligt överenskommelse
OBS! Ansökan sker digitalt och eventuella frågor besvaras endast via e-post (jobb@bilsmidigt.se
).
Det är ett krav att du har tillgång till egen bil, då det inte finns några bra kommunala förbindelser till arbetsplatsen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Bilsmidigt AB
(org.nr 559231-1053)
David adrians väg (visa karta
)
194 91 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10008625